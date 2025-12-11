Hallan sin vida a niña que había sido reportada como desaparecida en La Guajira

Una niña de tres años, identificada como Shelsy Michel Navarro Ojeda, fue encontrada sin vida en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, en La Guajira.

La menor había sido reportada como desaparecida por sus familiares en la mañana del día anterior, lo que activó una intensa búsqueda por parte de la comunidad y la Policía.

El hallazgo

El cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda ubicada a unos pocos metros de la casa donde vivía la menor. La ubicación se logró luego de que allegados y uniformados difundieran un cartel de búsqueda que permitió orientar las labores de rastreo.

Las autoridades llegaron hasta el lugar para adelantar las primeras diligencias que permitan establecer qué ocurrió y si se trató de un hecho criminal. Hasta el momento, no se reportan personas capturadas.

Investigación en curso

La Policía y la Fiscalía avanzan en la inspección técnica del lugar y en la recolección de información con vecinos y familiares. El caso ha generado conmoción en la comunidad de Mingueo, que acompañó la búsqueda desde que se emitió la alerta por la desaparición de la menor.

Las autoridades darán un informe oficial una vez se definan las causas de la muerte y se establezcan responsabilidades.