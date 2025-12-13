Detonación de artefacto explosivo obliga al cierre en la vía Manizales - Medellín

Manizales

En la madrugada de este sábado (13 de diciembre de 2025), en la vía que conecta a Caldas con Antioquia se presentó el cierre total en la vía nacional debido a la activación de un explosivo tipo petardo.

La detonación, ocurrida a la altura del puente de Arquía, en límites entre Marmato (Caldas) y Caramanta (Antioquia), ha obligado a la Concesión Vial Pacífico Tres a suspender el tráfico en esta importante vía nacional.

Le puede interesar: 90 capturas se han reportado en lo corrido del 2025 por el delito de minería ilegal en Caldas

Un golpe al comercio y la turismo en navidad

El alcalde de Supía, Héctor Mauricio Torres Álvarez, manifestó su preocupación por la afectación a la infraestructura vial, indicando que por el momento se desconoce quién está detrás de este atentado.

“En horas de la madrugada, el señor secretario de gobierno del municipio de Supía se comunicó conmigo, informándome pues que a la altura del puente de Arquía, habían detonado un petardo en ese puente, que la vía se había cerrado,” explicó el alcalde.

Es de destacar que la vía nacional es la principal conexión de estos municipios del noroccidente del departamento de Caldas con la Manizales y Medellín, este último, de gran importancia en relaciones comerciales.

Le puede interesar: Sociedad Caldense de Ingenieros crea veeduría para vigilar el proyecto “Aerocafé”

Seguridad en límites entre Caldas y Antioquia

Los mandatarios municipales insisten en las afectaciones que esto genera a la economía de la zona y también en la percepción de tranquilidad en los municipios del Alto Occidente de Caldas como Ríosucio, Supía, Filadelfia, Pácora, Aguadas y Marmato, en este último donde se registraron los recientes hechos.

El alcalde Torres Álvarez hizo un llamado enfático a la unidad nacional y al cese de la violencia que afecta principalmente a las poblaciones más necesitadas.

“Aquí nos tenemos es que unir todos los que viven en el área rural, los que vivimos en los pueblos, los que vivimos en las ciudades para que este país se eche para adelante... ¿Quién sufre? Un pobre conductor de un camión en una vía sin saber a qué horas puede ir a entregar su carga sin poder llegar a su hogar a saludar a su familia. Un comerciante que está esperando una mercancía... Yo digo que estamos mal encaminados como colombianos,” dijo el mandatario.

Esfuerzos de seguridad en el departamento

Actualmente, la vía permanece cerrada mientras se realiza una inspección para evaluar los daños causados a la infraestructura, según lo indicó la Concesión Vial Pacífico Tres.

Aunque la situación en el municipio de Supía es de “total calma,” según el alcalde, se han reforzado las acciones para garantizar la seguridad con la presencia de la Policía y el Ejército adscritos al Batallón Ayacucho, trabajando articuladamente para conservar la paz en la región.

Las autoridades continúan investigando para dar con los responsables de la detonación.