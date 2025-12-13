Sociedad Caldense de Ingenieros crea veeduría para vigilar el proyecto “Aerocafé”

Manizales

Esta organización, compuesta por ingenieros civiles y profesionales de la construcción del departamento, ha oficializado la constitución y puesta en funcionamiento de una Veeduría Especializada dedicada exclusivamente al seguimiento integral del proyecto Aeropuerto del Café (Aerocafé), la cual es crucial para robustecer la confianza ciudadana y la transparencia en el desarrollo del proyecto.

“Esto es especialmente importante en la ejecución de obras de infraestructura de alto impacto, como el Aeropuerto del Café, un proyecto con un historial de sucesos que han generado desconfianza en la ciudadanía”, así lo explicó Claudia Pilar Calderón, representante legal de la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles- SCIC.

Veeduría como respuesta a una petición de transparencia

Por lo anterior, esta iniciativa surge como respuesta a un clamor regional por garantizar la correcta y eficiente materialización de esta obra estratégica.

La creación de este mecanismo de control social, coordinado directamente por la SCIC, se fundamenta en un compromiso ineludible con la transparencia, la viabilidad técnica y la sostenibilidad financiera del Aerocafé.

“Este proyecto no es solo una infraestructura, sino un pilar fundamental para el desarrollo económico y la competitividad de Caldas y de toda la región del Eje Cafetero”, indicó la líder del gremio.

Organización de la veeduría

La Veeduría está conformada por un equipo multidisciplinario de Ingenieros Caldenses, cuidadosamente seleccionados por su vasta experiencia profesional y su profundo conocimiento de la historia y los retos técnicos inherentes al proyecto Aerocafé.

“Esta experiencia asegura una capacidad de fiscalización de alta calidad y un análisis riguroso de cada fase del desarrollo”, indicó Claudia Calderon.

La misión principal de este cuerpo de vigilancia es ejercer una fiscalización estricta y detallada en varios frentes cruciales:

Vigilancia Financiera: Supervisar la administración de los recursos públicos, asegurando que cada peso invertido se destine a los fines del proyecto. Ejecución Técnica: Monitorear la correcta aplicación de las normas de ingeniería, la calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas. Cumplimiento de Cronogramas: Vigilar el estricto apego a los plazos y cronogramas establecidos, identificando y alertando sobre posibles retrasos o desviaciones. Sostenibilidad General: Evaluar la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo del Aeropuerto, tanto desde la perspectiva operativa como ambiental.

“Aerocafé no es solo una pista o una terminal; es un anhelo de décadas para nuestra región. Su ejecución eficiente y transparente es la única vía para asegurar su éxito y el retorno de la inversión social y económica que representa,” afirmó la líder gremial.

Esta iniciativa de la SCIC responde directamente a la necesidad reiterada por diversos sectores de la sociedad caldense, incluyendo gremios, academia y líderes comunitarios, de fortalecer los mecanismos de control ciudadano y restaurar la confianza en la gestión de proyectos de alto impacto regional que han enfrentado controversias históricas.

“Nuestro aporte es desinteresado y se basa en la experticia técnica y profesional de nuestros miembros, buscando garantizar el mejor desarrollo del proyecto en beneficio de todos los caldenses y de las futuras generaciones,” agregó, resaltando el rol de la ingeniería como garante del bien público.

Participación Ciudadana

Desde la SCIC han anunciado que en los próximos días se darán a conocer públicamente los canales oficiales que la ciudadanía podrá utilizar para presentar inquietudes, denuncias fundadas y valiosos aportes relacionados con el proyecto. Además, se establecerá una metodología clara y periódica para la rendición de informes sobre los hallazgos, avances, alertas y recomendaciones que emita la Veeduría.