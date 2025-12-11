90 capturas se han reportado en lo corrido del 2025 por el delito de minería ilegal en Caldas

Manizales

90 capturas por minería ilegal reportan el Ejército en el departamento de Caldas durante el presente año, las últimas judicializaciones se presentaron en Supía donde a 11 personas se le imputaron delitos relacionados con la extracción ilícita de yacimientos mineros.

El coronel Jhon Fernando Ramírez Tapia, comandante del batallón Ayacucho, entregó detalles de los operativos en contra de la minería ilegal en el departamento de Caldas, donde destacó las acciones realizadas en Supía. El comandante informó que se han desarrollado más de 50 operativos que han dejado por lo menos 90 capturados por este delito de minería ilegal.

“Más de 90 capturas se han reportado en lo corrido del años y se han desmantelado 50 unidades de producción minera que también afectan todo lo que es el daño ambiental y un aproximado de 25 dragas”, dijo el coronel

Por otro lado, comentó que el último operativo desarrollado dejó 11 personas capturados en Supía, Caldas.

“En el último operativo se logró inhabilitar dos unidades de producción minera, cuatro motobombas, más de 100 metros de manguera, canecas, palas, picas y canaletas de lavado utilizadas para la explotación ilícita.”; dijo el comandante