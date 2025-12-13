Así quedo la tabla de posiciones de La Liga Española tras la victoria del Barcelona sobre el Osasuna

En una nueva jornada de La Liga Española, los goles han sido protagonistas, hasta el momento se han marcado 12 goles en los cuatro partidos disputados. En esta fecha 16 del fútbol español, tres locales se han quedado con la victoria y solo un equipo visitante se ha podido llevar los tres puntos.

En el encuentro que abrió esta fecha de La Liga EA Sports el viernes 12 de diciembre, también hubo presencia de los futbolistas colombianos Yaser Asprilla y Jhon Solís, que ingresaron desde el banco, para aportar en la victoria del Girona 2-1 en la visita a Real Sociedad. De igual manera, el defensor Johan Mojica fue inicialista, en la victoria 3-1 de Mallorca sobre Elche.

Le podría interesar: ¿Quién es el futbolista colombiano que le marcó un golazo al Ajax en la Champions League?

Así mismo, el líder Barcelona recibió al Osasuna en el estadio Camp Nou, en el trámite del juego los azulgranas hicieron un primer tiempo muy discreto, pero sobre el final del compromiso apareció el brasileño Raphinha, quien con doblete sello la victoria de los dirigidos por Hansi Flick.

Con un partido menos que el escolta, el Barça sigue en la cima del campeonato español, llegando así a los 43 puntos. Sin embargo, el segundo, que es Real Madrid, mañana tendrá acción cuando visite al Alavés.

Lea también: Luis Díaz se impone a Harry Kane: Elegido el mejor jugador del Bayern Múnich en noviembre

Resultados de la fecha 16 en España

Real Sociedad 1-2 Girona

Atlético de Madrid 2-1 Valencia

Mallorca 3-1 Elche

Barcelona 2-0 Osasuna

Tabla de posiciones en España