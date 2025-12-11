¿Quién es el futbolista colombiano que le marcó un golazo al Ajax en la Champions League?

El extremo colombiano Juan Camilo Durán logró su segundo gol en la UEFA Champions League con la camiseta del Qarabağ. Esta vez, su anotación abrió el marcador ante el Ajax, en partido correspondiente a la sexta fecha de la fase liga, en el que su equipo terminó cayendo 2-4.

El golazo del atacante samario sorprendió a todos los aficionados del fútbol que no lo tenían en su radar. En una pelota larga, Durán aprovechó para anticipar al defensor, elevó el remate de sombrerito al ver que el arquero, Vitezslav Jaros, salido hasta el borde del área, y consiguió el primer tanto para Qarabağ en el encuentro, sobre los 10 minutos de juego.

Sin embargo, el equipo de Azerbaiyán no pudo sostener el marcador y a falta de 15 minutos para que se acabara el compromiso, Ajax remontó con anotaciones de Kasper Dolberg, Oscar Gloukh y Anton Gaaei.

¿Quién es Juan Camilo Durán?

El jugador colombiano, que brilló en esta tarde de Champions y que viene en gran proyección, es un extremo samario que, según el portal Transfermarkt, viene de la cantera de Independiente Medellín en el año 2021, luego pasó a ser parte del equipo sub-20 de Flamengo, el cual fue una gran vitrina para los clubes europeos.

El jugador de 23 años fue fichado en julio de 2023 por el equipo portugués Lusitania, que para ese entonces era parte de la tercera división de su país, tras esto fue transferido al plantel sub-23 de Estrela y en la temporada de 2024-25 jugó en Portimonense, cuadro de la segunda división de Portugal.

La llegada de Juan Camilo Durán a Qarabağ fue en agosto de este año, siendo este uno de los cuadros más importantes de Azerbaiyán y que normalmente participa en las competencias internacionales del viejo continente.

Desde entonces, su adaptación fue muy rápida y se ha podio consolidar como una de las alternativas en el ataque. Su primer gol en la Champions League fue ante el Benfica, equipo de Richard Ríos, esto por la primera fecha de esta fase liga el 16 de septiembre del 2026.