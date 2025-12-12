Zúñiga: “No sé por qué Muñoz sigue en Crystal Palace... Lo pondría en Liverpool, no en Barcelona”

Camilo Zúñiga habló en Caracol Radio sobre la actualidad de la Selección Colombia. Desde los aciertos de Néstor Lorenzo al convertirse en el director técnico hasta los niveles excepcionales de los laterales Daniel Muñoz y Santiago Arias.

Asimismo, el antioqueño recordó su etapa como futbolista y reveló ciertos detalles sobre lo complicada que fue su llegada a la liga italiana. Adicionalmente, reveló que actualmente se encuentra liderando ’360 Sport Agency’, una agencia de representación deportiva, con el objetivo de ayudar a jóvenes talentos en su ascenso al profesionalismo.

Lucha en la Selección Colombia entre Muñoz y Arias

En primera instancia, Camilo Zúñiga reveló que es una gran noticia para la Selección Colombia que tanto Daniel Muñoz como Santiago Arias se encuentren en un buen nivel y en dicho sentido luchen por la titularidad en la banda derecha.

“Eso es muy bonito, de eso se trata. Que uno esté jugando y que tenga un cambio muy bueno. Eso para el entrenador es positivo y para nosotros los colombianos. Saber que Santi (Arias) y Dani (Muñoz) van a llegar con un buen nivel al Mundial es muy positivo para todos”, empezó diciendo el exjugador.

Sobre Muñoz no se ahorró un solo elogio: “Dani está haciendo una temporada espectacular, no solo de ahorita, sino que desde que llegó a Inglaterra. En realidad, ni sé por qué todavía sigue ahí en ese club (Crystal Palace), con respeto lo digo. Los tiempos de Dios igual son perfectos y en su momento va a llegar a un club más grande.

Mientras que de Arias valoró su constancia al usar la camiseta del elenco nacional: “Santi cada vez demuestra su jerarquía en la Selección y su seriedad jugando cada vez que pone la Tricolor”.

Zúñiga prefiere a Liverpool sobre Barcelona para Muñoz

Siguiendo el tema de Daniel Muñoz, se habló sobre las posibilidades que tiene a futuro, recordando que es muy probable su salida del Crystal Palace en verano del 2026, justo después del Mundial de Fútbol.

Frente a esto, Zúñiga dio posibilidades en cuanto a posibles clubes y se decantó por Liverpool, más allá de su floja actualidad: “Por el estilo de juego de Dani, yo lo colocaría en un Liverpool, que es de ida y vuelta. En un Liverpool caería muy bien, porque Dani va y va, ataca mucho los espacios".

Basado en lo anterior, admitió que a Muñoz “lo mantendría en la Premier League”, debido a que “el estilo de la pausa no va para él”. Justamente ese es el argumento que le hace pensar que Barcelona no le aportaría en su estilo: “El Barca le da mucho manejo al balón, lo lleva allá, lo trae acá, entonces me gustaría más la Premier para Muñoz”.

Selección, caso Néiser Villarreal y más declaraciones de Camilo Zúñiga

Problemas que sufrió Zúñiga a su llegada a Europa: “Siempre se habla del tema de mentalidad, especialmente con el colombiano. El tema de la cultura nuestra, porque somos muy desesperados, tenemos poca paciencia, queremos todo de una vez, muchas veces perdemos la concentración y nos vamos por otro lado. Cuando llegamos allá (a Europa) queremos todo de una vez y eso allá es un proceso. Eso allá es un proceso de adaptación. Me tocó a mí cuando llegué. El entrenador dijo: ‘Yo pedí un lateral, no un volante de 10’. Entonces me tocó quedarme sentado tres meses. Después, me dieron la oportunidad en 6 meses y logré hacer las cosas bien, cuando se dio el traspaso a Napoli”.

Zúñiga, el Maicon colombiano en la liga italiana: “El sueño de todo jugador, creería yo, es irse para Europa, cumplir los sueños, y sacar la familia adelante. Pero cuando llegas a un equipo y que te digan: ‘No, es que yo pedí X posición y me llega es otra’. Aunque yo acá jugaba de lateral, el estilo mío era más diagonal. No dejé la esencia de un volante 10, encarando. Para ellos allá eso era muy raro, el único era Maicon, que jugaba en el Inter y era uno muy parecido al estilo de juego mío. Pero ya después que me dieron la oportunidad, porque se lesionaron los laterales y había centrales que colocaban de lateral, la aproveché en un partido y ya me quedé ahí”.

Caso Néiser Villarreal y Millonarios: “La verdad, uno respeta mucho ese tipo de situaciones porque en realidad el día a día lo viven son ellos. Para ellos tomar una decisión así, sus razones tendrán. Yo no quiero ir tan a fondo porque sería un irrespeto de parte mía, ni del lado del club ni del jugador. En su momento, cada quien toma su decisión. A veces son decisiones que le convienen y otras que por ahí no son positivas para ellos. Entonces, en ese tipo de situaciones yo no me quiero ni quiero comentar porque son momentos. Son momentos que nosotros desde lo externo podemos opinar muchas cosas y en realidad ellos son los que saben. Como dicen por ahí, la goterita de la casa la sabe uno”.

Importancia de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia: “Yo creo que Néstor se guió por lo que pasó con Pékerman. Él se dio cuenta de que por ahí era, que el jugador colombiano entendía por ahí y él siguió por esa misma línea, que es fortalecer el grupo. Yo creo que lo primordial y lo primero que hizo Néstor fue eso, cogió el grupo y habló de la salida juntos, de la familia. Entonces fortaleció el grupo porque él vio y se dio cuenta de que la generación del 2014 fue muy fuerte con esos detalles”.