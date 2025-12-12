Una mujer y un bebé fueron hallados sin vida en un accidente en Bogotá ¿qué pasó?

Durante la madrugada del viernes 12 de diciembre, las autoridades reportaron un choque simple en la localidad de Engativá. El accidente ocurrió cuando un vehículo particular gris se estrelló contra un separador, quedando en medio de la vía.

La sorpresa fue para las unidades de emergencia que llegaron al sitio y se encontraron con una mujer de aproximadamente 35 años sin vida y en la silla de atrás, el cuerpo de un bebé que no superaba los 6 meses de vida. También había un hombre inconsciente que fue trasladado a la clínica Colombia para ser atendido.

Las Unidades de criminalística que llegaron al sitio realizaron las labores de inspección a los cuerpos e iniciaron las investigaciones correspondientes para saber escasamente que ocurrió, porque llama mucho la atención el hecho de que el accidente no habría sido de una gravedad evidente para que dos personas fallecieran.

¿Por qué habría fallecido la mujer y el bebé?

Aunque aún no hay claridad de lo ocurrido, hay dos hipótesis que manejan las autoridades mientras se hace la investigación. Una de ellas estaría dirigida a un problema de salud de la mujer conductora que le habría hecho perder el control del vehículo.

La otra hipótesis podría estar relacionada con un hecho que pudo ocurrir antes del accidente, sin embargo las indagaciones darán cuenta de lo ocurrido.