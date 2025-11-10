Cartagena

Moto y bus de TransCaribe involucrados en accidente cerca a la bomba El Gallo

El siniestro vial no dejó pérdidas humanas

Colprensa

Colprensa

Sin víctimas fatales terminó un accidente de tránsito donde se vio involucrada una motocicleta y un bus de TransCaribe, a la altura de la bomba El Gallo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos del hecho aseguraron a Caracol Radio que el mototaxista cayó del vehículo, el cual terminó incrustado en la parte baja del pesado automotor, pero afortunadamente, solo fue un susto y pérdidas materiales.

La víctima recibió atención mientras que unidades del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), acudieron al lugar para coordinar el procedimiento.

