Moto y bus de TransCaribe involucrados en accidente cerca a la bomba El Gallo
El siniestro vial no dejó pérdidas humanas
Sin víctimas fatales terminó un accidente de tránsito donde se vio involucrada una motocicleta y un bus de TransCaribe, a la altura de la bomba El Gallo.
Testigos del hecho aseguraron a Caracol Radio que el mototaxista cayó del vehículo, el cual terminó incrustado en la parte baja del pesado automotor, pero afortunadamente, solo fue un susto y pérdidas materiales.
La víctima recibió atención mientras que unidades del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), acudieron al lugar para coordinar el procedimiento.