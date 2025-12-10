VIDEO|Joven fue golpeada por personas en aparente estado de embriaguez que manipulaban pólvora

Bogotá D.C

Diciembre es el mes en el que se incrementa el uso de pólvora y por ende, los casos de lesionados por pirotecnia también aumenta , a pesar de la prohibición de su manipulación.

Durante la celebración de velitas, de acuerdo con la Policía, se recibieron 1,969 llamadas por pólvora y 2,578 por riñas .

Uno de estos hechos se presentó en el sector de Castilla Central, en el suroccidente de Bogotá, del cual fue víctima una joven de 25 años.

Hacia las 10 de la noche, residentes del sector estaban en espacio público manipulando pólvora , en especial una pareja que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol. El uso de pólvora duró hasta aproximadamente la 1 de la mañana.

“Estas personas empezaron a direccionar la pólvora hacia la copropiedad. Muchos residentes y la víctima en condición de periodista bajó con su teléfono para grabar la situación para hacer la denuncia al otro día y lo que recibió fue por parte de estas personas una agresión. La tumbaron, la agredió una mujer, la agredió un hombre , le dañaron su teléfono y en el forcejeo se perdió una cadena de oro que ella tenía”, aseguró Juan Carlos Palacios, abogado de la joven de 25 años.

Lo que señala el abogado es que antes del hecho violento, cuando estaban llamando a la Policía por el uso prohibido de pólvora , no llegaron a tiempo para evitar esa situación y denuncia presunta negligencia.

“La Policía nunca llegó antes de que sucedieran los hechos. Cuando llega no pudieron individualizar a las personas a pesar de que estuvieron en el aparate donde estaban. Tampoco identificó plenamente a las personas para poder instaurar una denuncia penal”, declaró el apoderado.

#BOGOTÁ | En Kennedy, una joven de 25 años fue golpeada luego de que le pidiera a las personas que estaban manipulando pólvora, en la noche de velitas, que pararan de hacerlo ya que está prohibido.

Estado de salud de la víctima

De acuerdo con el abogado, la joven se encuentra muy afectada psicológicamente , “con miedo porque es residente, las personas residen ahí mismo. Tiene mucho miedo de salir a la calles y tiene un problema de ansiedad por la situación que se presentó”.

La joven quedó con varias heridas físicas en su rostro en su cuerpo de las cuales se está recuperando.

Denuncia ante la Fiscalía

Tres días después de los hechos, la víctima y su abogado lograron instaurar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por lesiones personales, daño a bien ajeno y por la pérdida de elementos. Además, están estudiando una posible denuncia por tentativa de homicidio.

“Estamos en coordinación con la administración del conjunto donde se puede configurar una tentativa de homicidio”, preció Palacios.