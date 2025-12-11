Hallaron cuerpo de una mujer en medio de un operativo en el centro de Bogotá: esto se sabe

Hallaron cuerpo de una mujer en medio de un operativo en el centro de Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

Bogotá D.C

Durante el operativo de recuperación del espacio público en el sector de San Bernardo , liderado por la Alcaldía Local de Santa Fe, se encontró el cuerpo de una mujer de 43 años.

Inmediatamente se notificó a las autoridades competentes, como la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, para adelantar las labores del levantamiento del cuerpo y la inspección técnica del lugar.

Según información preliminar, la muerte habría ocurrido en horas de la mañana de ese mismo jueves 11 de diciembre. Sin embargo, se están adelantando las investigaciones para establecer las circunstancias y causas de la muerte.

Asimismo, los familiares de la mujer acudieron al sitio y realizaron el reconocimiento del cuerpo .

Recuperación del espacio público

En el operativo, que se desarrolló entre la calle 3.ª y las carreras 11 y 13A, también participaron funcionarios del Departamento de Espacio Público, la Policía y unidades antiterroristas, la Secretaría de Seguridad, la Unidad de Servicios Públicos, la Personería entre otras entidades.

El equipo logró decomisar 45 armas cortopunzantes , recuperar más de 1.000 metros cuadrados de espacio público, desmontaron 36 cambuches, retiraron 10 toneladas de residuos mixtos y voluminosos, recolectaron 50 metros cúbicos de residuos sólidos.

Asimismo, recuperaron una Tingua Azul , un ave acuática que estaba siendo comercializada por un habitante de calle. Sin embargo, falleció minutos después debido al estado de salud en el que estaba.

“Este hecho doloroso demuestra por qué debemos seguir interviniendo San Bernardo con decisión y frecuencia. La presencia institucional salva vidas, previene riesgos y devuelve dignidad al territorio”, señaló Diego Alejandro López, alcalde local de Santa Fe.