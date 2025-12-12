Transmetro activa operación especial para la final entre Junior y Tolima en el Metropolitano 

Transmetro anunció su plan operativo para el partido entre Junior FC y Deportes Tolima, que se disputará este viernes 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Con el objetivo de garantizar el retorno de los asistentes, el Sistema dispondrá de servicios troncales adicionales de la ruta R1, que facilitarán el desplazamiento hacia las estaciones de las troncales Murillo y Olaya Herrera.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Servicios adicionales para el retorno

Los servicios adicionales R1 serán despachados desde la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur-norte, según la demanda de pasajeros. Los buses permitirán únicamente el descenso de usuarios en todas las estaciones hasta llegar a Joe Arroyo, donde finalizarán su recorrido.

Estos servicios especiales no tendrán conexión con rutas alimentadoras ni recogerán pasajeros en otras estaciones.

Desvíos en rutas alimentadoras

Debido a los cierres viales autorizados por el evento deportivo, Transmetro aplicará desvíos en las rutas A2-1 Hipódromo y A6-6 Ciudadela. Los cambios operarán este viernes desde las 4:00 p.m. y se mantendrán hasta el final de la jornada.

A2-1 Hipódromo

El recorrido será: Calle 45 – doble oreja Puente Av. Circunvalar – Calle 45 – Av. Las Torres – Av. Circunvalar – Carrera 35B – Calle 30 – Carrera 30 – Calle 18 – Carrera 19 – Calle 23 – Carrera 26 – Calle 24 – Carrera 30 – Calle 30 – Calle 19 – Av. Circunvalar – Av. Las Torres – Calle 46 – Carrera 1E – Calle 45.

Paraderos omitidos:

Calle 45 con carrera 1 Metrocentro

Av. Las Torres con calle 45 (lado norte)

Calle 45D con carrera 1 (Conj. Res. Metrocentro)

Carrera 1E con calle 45H (frente a Bloque 159)

Av. Las Torres frente al No. 45H-42 (lado sur)

A6-6 Ciudadela

El recorrido será: Estación Joaquín Barrios Polo – Calle 45 – Av. Las Torres – Carrera 6 sur – Calle 49 – Av. Circunvalar – Calle 51B – Carrera 10 sur – Calle 49 – Carrera 1 sur – Calle 47 – Carrera 2E – Calle 45 – Estación Joaquín Barrios Polo. (Se omiten los tramos Calle 47 – Carrera 7 sur – Calle 46 – Carrera 1E).

Paraderos omitidos:

Calle 47 No. 3A sur – 18

Calle 47 con carrera 6D sur

Carrera 7 sur No. 46-29

Calle 46 con carrera 1 sur (esquina)

Carrera 1E con calle 46K

Calle 47 con carrera 2G

LEA TAMBIÉN: ¡HOY ES EL DÍA! El Metropolitano se viste de ‘rojiblanco’ para la gran final Junior vs. Tolima

Horario de operación

Transmetro operará de manera habitual en sus rutas troncales y alimentadoras entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. Finalizado este horario, entrará en funcionamiento la operación especial de los servicios adicionales previstos para el encuentro deportivo.