Restrepo no le teme a los antecedentes recientes en el clásico: “La historia es para cambiarla”

Alejandro Restrepo persigue su primer título con el Medellín, cuando se enfrente en la final de Copa Colombia a, nada más y nada menos, que Atlético Nacional. El juego de ida se disputará el próximo sábado, con el Verdolaga haciendo las veces de local.

El entrenador asistió a la rueda de prensa en la previa de este primer compromiso, mostrándose optimista y ambicioso de poder alcanzar el título para su afición.

Sobre las finales perdidas

“Para poder ganar finales, hay que jugarlas. El equipo en el primer semestre ya jugó una, ese primer semestre nos dejó unos aprendizajes para esta. Hoy estamos en una Copa que es totalmente distinta lo que es la Liga. Han sido partidos mata a mata, llaves durísimas para clasificar hasta acá, dejando rivales muy importantes en el camino. Hoy estamos muy ilusionados de volver a jugar una final, que sea en nuestra tierra y que la gente la disfrute. Ojalá podamos ganarla y mostrar la madurez que hemos recogido en este tiempo y que el equipo ponga esa jerarquía que se necesita para ganar este tipo de partidos”.

Un semestre sin clásicos ganados

“Especialmente este año no ha sido un año victorioso en los clásicos, pero se ha marcado por los detalles, a excepción de un partido en el que el equipo no compitió a la altura. Los otros juegos fueron por pequeños detalles y es ahí donde tenemos que esta más atentos. En estas ultimas semanas, no solo en este partido sino para el cierre de cuadrangulares, hemos puntualizado sobre eso. La historia es para cambiarla, estamos acá y tenemos esa oportunidad, ahora hay que aprovecharla con toda nuestra gente”.

Mentalidad ganadora

“En nuestra cabeza, en la mía, la del cuerpo técnico y la de los jugadores, está en intentar ganar la final. Es nuestra segunda final, el equipo hizo la campaña con más puntos en su historia en el todos contra todos, mostró buen futbol y a todas las canchas a donde fuimos tratamos de competir de la mejor manera. Sabemos que hemos tenido altibajos, los reconocemos, hemos sido autocríticos, pero la cabeza está puesta en eso. Vinimos a este club a ponerlo en lo más alto y a representar a una hinchada que acompaña, que sigue, que exige porque es grande y porque ha ganado. Nosotros queremos darles una nueva alegría, la gloria y un nuevo título para la institución”.

Sobre Atlético Nacional

“Sabemos de la calidad del rival, un rival que con espacios normalmente intenta aprovecharlos. Nosotros también tenemos muchas situaciones de gol, especialmente en los clásicos. Debemos ser efectivos, en esos momentos que podemos anotar hay que tener tranquilidad. En esos pequeños detalles está, el no darle la oportunidad a las individuales de ellos, no darles espacio, pero también en el que podamos atacar y estar vivos en la serie”.