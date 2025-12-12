David Ospina sobre la final de Copa: “Es un juego muy importante para la ciudad y para Antioquia”

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, dos grandes candidatos al título de Liga, buscan dar vuelta a la página de su eliminación en el certamen y encontrar consuelo en la final de Copa Colombia. El duelo es bastante especial, al tratarse de un clásico antioqueño.

David Ospina, principal referente del actual plantel Verdolaga y capitán de la institución, asistió a la conferencia de prensa previa a la final de ida del encuentro. Ospina habló de la importancia del juego para la región y la preparación para el partido, entre otras cosas.

La importancia del juego de ida

“Hemos tenido la posibilidad de enfrentar estas llaves de esta manera. Sabemos la importancia cuando estamos de local, empezamos nosotros de local, con nuestra gente y eso va a ser muy importante. Hay que tener paciencia, tranquilidad y al final conseguir una ventaja para que te lleve al segundo partido con una mayor tranquilidad, valga la redundancia. Nacional se está preparando de la mejor manera y esperamos afrontarlo de la mejor manera”.

Obligación por el título

“Somos conscientes de eso, al inicio del semestre nos enfocamos en varios objetivos, lastimosamente uno de ellos, que era la Liga, se nos escapó. El equipo a lo largo del semestre mostró cosas muy importantes tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Sabemos lo que representa jugar una final, enfrentar a Medellín, lo que es para nosotros y para nuestra hinchada. El equipo está muy bien, enfocado en lo que será este juego, esperamos aprovecharlo al máximo y al final que sea un gran espectáculo”.

La relevancia del juego en la ciudad

“Tengo muchos pálpitos, va a ser un juego muy importante para la ciudad, para Antioquia. Que los dos equipos de nuestra tierra estén disputando finales, haciendo las cosas bien y disputando finales. Vienen haciendo buenos procesos y eso es importante para lo que viene. Hoy pensamos en Atlético Nacional y queremos hacer las cosas bien, será un partido bastante disputado, pero pensamos en buscar la victoria y hacer las cosas que venimos haciendo de buena manera”.

¿Cómo está el equipo?

“Con muchísima tranquilidad, sin perder el foco, eso es vital. Tenemos el plan claro de lo que vamos a hacer dentro del terreno de juego. Cuando se habla de motivación, se habla de muchísimas cosas, nosotros como jugadores, haciendo los que nos gusta, siempre debemos estar motivados. No debemos incitar a esa motivación y más para jugar una final, eso lo tenemos demasiado metido en la cabeza. Desde la tranquilidad, desde la paciencia. Es un partido de 180 minutos y debemos tener esa paciencia, a la hora de tener los momentos fuertes dentro del partido debemos aprovecharlos al máximo. La motivación está al 100% y eso lo hemos demostrado esta semana en los entrenamientos”.