Mundial 2026: FIFA abre HOY nueva fase de venta de boletería ¿Cómo participar?

Trofeo de la Copa del Mundo en el sorteo oficial del Mundial del 2026 / FIFA / Getty Images / Emilee Chinn - FIFA

Este jueves 11 de diciembre, habrá gran expectativa en los aficionados del fútbol, ya que se abrirá una nueva fase por la FIFA para adquirir las entradas para el Mundial del 2026. Con los rivales de cada equipo ya definidos para la fase de grupos, millones de personas en todo el planeta se preparan para planear lo que será su viaje a la competencia más importante de este deporte.

En el caso de la Selección Colombia, que hace parte del grupo K, arrancará su camino mundialista jugando los dos partidos iniciales en tierras mexicanas. El primero será ante el combinado de Uzbekistán y el segundo aún se está a la espera de confirmarse el rival, ya que saldrá del repechaje intercontinental.

En uno de los duelos más llamativos de todo el Mundial, la Tricolor se medirá ante Portugal, en el juego donde se espera ver el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, luego de ser compañeros en Real Madrid. Este juego tendrá lugar en Miami y será el más costoso de los tres partidos de Colombia hasta el momento.

Clear your calendar. The world’s biggest stage is set. 🏟️



Explore the full match schedule, including kick-off times and stadiums, on https://t.co/zJTWWlwshQ. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2025

Así puede comprar boletas para el Mundial 2026

De acuerdo a lo informado por la FIFA, este jueves 11 de diciembre, a partir de las 11:00 a.m (hora Colombia) y hasta el 13 de enero del 2026, se abrirá una nueva fase para acceder a la compra de las entradas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En este sorteo, al cual se podrá inscribir a través de la página oficial de la FIFA, se ha tenido claridad que no se realizará la venta de boletas por orden de inscripción, sino que todos los usuarios que estén interesados en ir a este certamen, tendrán las mismas oportunidades de adquirir sus entradas, pues será una especie de sorteo.

Así mismo, al momento de realizar el registro, los aficionados podrán elegir el encuentro al que deseen ingresar, la categoría o la ubicación dentro de los estadios, si son varios partidos o uno solo, si quiere seguir solo los juegos de su equipo u otros duelos y el número de entradas.

“Todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas parcialmente o por completo recibirán un correo electrónico de confirmación y el importe de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero. En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición”, explicó la FIFA.

También es válido destacar que habrá una opción de Hospitality, que son paquetes con mayores beneficios en los que se incluiría una experiencia Premium en los encuentros de esta Copa del Mundo, donde se podría tener acceso a palcos, alimentos y demás beneficios que se pueden conocer en el sitio oficial.