¿Quién será el entrenador campeón de la Liga Colombiana? Debate en El Pulso del Fútbol

El estadio Metropolitano de Barranquilla se viste de fiesta para recibir el partido de ida en la final de la Liga Colombiana entre Junior y Tolima, una definición inédita en este campeonato en la que se estará disputando la estrella de fin de año.

El equipo dirigido por Alfredo Arias quiere conseguir su título número once en los campeonatos colombianos, esta vez llega a la final siendo el mejor conjunto en condición de local en los cuadrangulares finales, ya que ganó los tres juegos en Barranquilla ante Nacional. América y Medellín.

Así mismo, recibirá al cuadro de Lucas González, que está en la búsqueda de la cuarta estrella para los tolimenses, quienes a su vez vienen de ser el mejor equipo visitante, puesto que le ganaron a Fortaleza y Santa Fe e igualaron ante el Bucaramanga.

🎥 ¡𝗬𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮𝗾𝘂𝗶́ 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮! 😎



El trofeo ya está recorriendo las calles de 'La Arenosa' 🏆



¡Estamos listos para la Final Ida! 🙌#LoDamosTodo pic.twitter.com/shVknzDn6v — DIMAYOR (@Dimayor) December 12, 2025

¿Qué dijeron sobre los entrenadores de la final en El Pulso del Fútbol?

En esta emocionante final del fútbol colombiano no solo se estarán enfrentando dos equipos, sino las ideas de juego y el orden táctico de cada conjunto que le dará el título a barranquilleros o tolimenses. Ante esto, se abrió el debate en El Pulso del Fútbol, entre César Augusto Londoño y Steven Arce, por cuál de los dos entrenadores van a predominar en esta final.

La charla inició porque Arce comentó, “A Lucas González lo critican porque habla gomelo, que porque es muy técnico, que habla enredado, pero hoy es el señor que está en la final del fútbol colombiano”.

Ante esto, Londoño respondió, “A mí me parece que lo han criticado injustamente, ese tema de que es agrandado, de que se creía superior y que lo único importante para él era atacar, sin tener en cuenta la defensa, eso no es así, lo que pasa es que uno a veces toma decisiones a veces arriesga, a mí me encantan los técnicos que arriesgan”.

Es válido mencionar que, en el calendario del fútbol colombiano, también se va a jugar la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín, el día sábado arrancará el juego de ida en el Atanasio. Por este motivo, Cesar Augusto Londoño dijo: “Yo por eso le digo a Alejandro Restrepo que se juegue la de él, mañana frente a Nacional. A Diego Arias, que se juegue la de él, que no empiece a pensar si le están llegando mucho o por qué se la jugó con Cardona… Hay mil cosas y el técnico se la tiene que jugar con la de él”.

Luego Steven Arce, se refirió al uruguayo Alfredo Arias, “A él de hecho en algún momento le decían que era demasiado kamikaze. En el Deportivo Cali le decían que se regalaba mucho… Es un técnico supremamente uruguayo, suma mucha gente al ataque, pero con Junior lo he visto precavido, tomó precauciones, empezó a probar otros jugadores y mejoro”.

Lo cierto es que este viernes 12 de diciembre se jugará el partido entre Junior y Tolima en la ida de la final de la Liga Colombiana, a partir de las 8:00 p.m (hora Colombia). Pero hasta el martes 16 diciembre se sabrá quién será el campeón del segundo semestre en el fútbol colombiano, ambos encuentros los podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la página web.