¿Tiene con qué Millonarios? El Pulso del Fútbol, 26 de mayo de 2026 00:00:00 45:16 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las grandes potencias del Mundial. César dijo: “Creo que hay dos selecciones que están por encima del resto, Francia y España. Pero por ejemplo España tiene polémicas, como la convocatoria de Mikel Merino”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que Francia, España e Inglaterra. Y yo creo que la gran polémica es que no haya ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria de España”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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