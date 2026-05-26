El Pulso del Fútbol, 26 de mayo de 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa del partido entre Millonarios y O´Higgins por la Copa Sudamericana.
¿Tiene con qué Millonarios? El Pulso del Fútbol, 26 de mayo de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las grandes potencias del Mundial. César dijo: “Creo que hay dos selecciones que están por encima del resto, Francia y España. Pero por ejemplo España tiene polémicas, como la convocatoria de Mikel Merino”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que Francia, España e Inglaterra. Y yo creo que la gran polémica es que no haya ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria de España”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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