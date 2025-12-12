Alfredo Arias contó una emotiva anécdota con los hinchas de Junior, previo a la final ante Tolima

¡Toda la costa caribe sueña con la undécima estrella rojiblanca! Este viernes 12 de diciembre comenzará la gran final del fútbol colombiano con el primer duelo entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el cual inicialmente se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano.

Alfredo Arias contó una emotiva anécdota con los hinchas de Junior

En la previa del crucial enfrentamiento se llevó a cabo la habitual rueda de prensa con los entrenadores y capitanes de ambos equipos. Por los lados junioristas comparecieron Alfredo Arias y Yimmi Chará.

El director técnico uruguayo aprovechó para contar una emotiva anécdota respecto al apoyo que le han brindado los hinchas durante los últimos días.

“En mi carrera como entrenador, aprovecho para mirar el paisaje y el paisaje es esto, que me paren en la esquina y me digan: ‘profe vamos a ganar’. Pero esto depende de muchas variables y eso no se puede prometer y más en una final, lo único que sí puedo prometer es que estos muchachos darán la vida en la cancha y vamos a ir por todo”, expresó.

Y se mostró confiado en que el Metro será una caldera: “Siempre me decían un mensaje al hincha para que vuelva al estadio, pero la gente sabe, a ellos no los puedes convencer con palabras ni con bonos, el hincha cuando ve que su equipo da todo y logra avanzar, acompaña. Ojalá que ese convencimiento que le dimos al hincha y que nos ha permitido de volverlos a ver, queremos mañana hacer honor a ese privilegio demostrando que lo merecemos”.

Más declaraciones de Alfredo Arias

Así ve la final ante Tolima: “Nosotros más que hablar de divisar, vamos a expresar un deseo y ojalá que ellos tengan que defender mucho y nosotros atacar, ese es el deseo de todo Junior, de todo Barranquilla y de toda la costa, queremos hacerlo bien. El fútbol tiene dos facetas atacar y defender, cuando tienes la pelota atacas y cuando no la tienes, debes defender, el que lo haga mejor es el que juega y mejor e intentaremos que seamos nosotros”.

Obligación absoluta con Junior y toda una región: “Cuando uno toma un equipo como Junior, no puede prometer más nada que por lo menos llegar a la final y hacer todo lo posible por ser campeón. No se puede maquillar con otras cosas, sabíamos de las responsabilidades que teníamos cuando llegamos y deseábamos estar acá y gracias a que tenido jugadores valientes, resilientes porque hemos tenido salir de resultados adversos durante gran parte del torneo y ahora hemos dado esta paso. Estoy agradecido con la vida que me pone en una posición como esta. En Colombia ya estuve y la perdí, pero agradezco que pueda llegar a esta instancia”.

