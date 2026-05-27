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27 may 2026 Actualizado 19:43

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El Pulso del Fútbol, 27 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol analiza lo que debe hacer Millonarios para volver a tener una buena presentación.

Millonarios en Copa Sudamericana 2026. Foto: Getty Images.

Millonarios en Copa Sudamericana 2026. Foto: Getty Images. / Alexandre Schneider

Millonarios en Copa Sudamericana 2026. Foto: Getty Images.
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¿Cuál fue el peor fracaso del semestre en el FPC? El Pulso del Fútbol, 27 de mayo del 2026

¿Cuál fue el peor fracaso del semestre en el FPC? El Pulso del Fútbol, 27 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación del Tolima a la siguiente fase de la Copa Libertadores. César dijo: “Una vez más una demostración de que el equipo está muy bien armado. Ese equipo se quedó físicamente en el campeonato colombiano y el técnico no pudo echar mano de sus jugadores”. Sobre el tema Steven agregó: “Algunos hinchas están criticando a Lucas González porque improvisa mucho. Y es claro que al Tolima le peso el tema físico. Por eso creo que a Lucas le tocaba improvisar y lo necesitaba el equipo”.

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