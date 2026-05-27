¿Cuál fue el peor fracaso del semestre en el FPC? El Pulso del Fútbol, 27 de mayo del 2026 00:00:00 42:32 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación del Tolima a la siguiente fase de la Copa Libertadores. César dijo: “Una vez más una demostración de que el equipo está muy bien armado. Ese equipo se quedó físicamente en el campeonato colombiano y el técnico no pudo echar mano de sus jugadores”. Sobre el tema Steven agregó: “Algunos hinchas están criticando a Lucas González porque improvisa mucho. Y es claro que al Tolima le peso el tema físico. Por eso creo que a Lucas le tocaba improvisar y lo necesitaba el equipo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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