Jorge Bava sobre su salida: “Me quedé esperando todo el día en Medellín una oferta de Santa Fe”

Jorge Bava vivió un 2025 de ensueño, en condiciones similares, el entrenador uruguayo fue campeón del fútbol colombiano con Independiente Santa Fe y del fútbol paraguayo con Cerro Porteño.

En diálogo con El VBar Caracol, Bava reveló que en algún momento recibió un acercamiento desde Atlético Nacional. Por otro lado, confesó que esperó, luego de conocer el interés de los paraguayos, una oferta del cuadro Cardenal para quedarse, la cual nunca llegó.

Un feliz 2025

“Sin duda que fue un gran año, muy trabajoso, muy cambiante. En menos de un año, voy a Santa Fe en marzo, fue un año muy movido, pero en ambas ocasiones terminaron de manera inmejorable muy contento con este 2025”.

¿Nunca recibió una oferta para seguir en Santa Fe?

“Nunca hubo tal oferta en realidad, si habían conversaciones, estábamos viendo a futuro para el año siguiente. Cuando vino esta posibilidad de Cerro Porteño el club sacó un comunicado que fue claro y tajante, antes de que yo pudiera comunicárselo al presidente. Después no hubo una oferta o una invitación para quedarme”.

Su relación con el plantel

“Con el plantel teníamos una muy buena sinergia, con la gente también. Lo que más me duele es la parte afectiva que teníamos con todo el plantel, que era espectacular”.

Horas previas a su salida

“Tenía la incertidumbre para el 2026, la oferta de Cerro abarcaba lo que restaba del 2025 más 2026. Fue muy claro ese comunicado que fue oficial. Marcó que mi renovación iba a estar sujeta al año 2025. El día siguiente tuvimos una conversación, en ningún momento me llegó al oferta, estuve esperando todo ese día en Medellín y hubo un momento que tuve que tomar una decisión”.

¿Atlético Nacional o buscó?

“Posterior, sí. No oficial, sí allegados, pero estábamos en pleno contrato con Santa Fe. No fue nunca algo concreto del club. Haber cambiado de club en Colombia no me parecía muy ético o acertado en plena competencia. Estábamos enfocados en renovar el título y obtener esa Copa tan anhelada, Copa Colombia”.

¿Qué opinión le quedó del fútbol colombiano?

“Es muy competitivo; primero por lo disputado, hay que tener cierta regularidad que te permita entrar a los ocho y dentro de esos ocho hay equipos muy poderosos. Luego hay que tener regularidad; aparte hay que adaptarse a que hay muchos equipos con distintas condiciones”.

Hugo Rodallega y su gol del título

“Lo cuento acá, una y otra vez, fue de película ese día, estaba todo cuesta arriba. Él se lesiona en el calentamiento, estaba en la oficina y lo primero que me dicen ‘Hugo se desgarró’, yo por suerte soy una persona muy tranquila, hablé con él, me dijo ‘me desgarré, pero voy a empezar jugando’. Ahí había que tomar una decisión, si está desgarrado, va a jugar hasta que pueda, ya había que cambiar, nosotros teníamos que presionar arriba y ya con Hugo iba a ser difícil, porque iba a ser un desgaste muy difícil para él, tuvimos que sacrificar la presión más alta con un poco más media para resguardarlo a él. Las imágenes que él se acerca, me pidió disculpas que no aguantaba más y le dije que tenía para darnos aún más y que habíamos quedado que hasta que no hiciera un gol no salía. Era el momento para arriesgar, siempre estuvimos alerta con él. Un poco la suerte, el destino, él vuelve al campo, le queda esa pelota, tan pronto hace el gol hicimos el cambio, el hombre cumplió con creces la promesa que me hizo antes del partido”.