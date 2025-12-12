Nacional tiene la plantilla más costosa de Colombia ¿Qué tan lejos están Junior y Tolima?

Junior y Tolima definirán al campeón del segundo semestre del 2025 en Colombia. El país está ante una definición inédita, pues desde que se juegan torneos cortos no se habían enfrentado en busca de una estrella. Disputaron una Superliga en 2019, que dejó campeón al Tiburón desde el punto penal.

La llave comienza en Barranquilla este viernes y cerrará el martes en Ibagué, en lo que promete ser una final muy pareja con dos equipos que tienen sus respectivas fortalezas. Ambas instituciones cuentan con plantillas robustas, pero está claro que la del cuadro barranquillero es un poco más costosa.

¿Cuánto cuestan las plantillas de Junior y Tolima?

La nómina más costosa del país es la de Atlético Nacional, que cuenta con los tres futbolistas de mayor cotización, según el portal Transfermarkt, especializado en los valores de mercado del mundo. Ellos son Marino Hinestroza (4.8 millones de euros), Alfredo Morelos (2.2) y Jorman Campuzano (2.2).

La plantilla del Verdolaga tiene un valor de mercado total de 23,15 millones de euros. En el segundo puesto está América de Cali con 16,90 millones y cierra el podio Independiente Medellín con 15,93 millones.

Para encontrar al Junior hay que desplazarse hasta el cuarto lugar, con un valor total de 15,75 millones. Por su parte, Tolima figura en la sexta colocación con 13,60 millones, mientras que en el medio (quinto lugar) está Millonarios con 14,05.

Equipo Valor Atlético Nacional 23,15 M€ América 16,90 M€ Medellín 15,93 M€ Junior 15,75 M€ Millonarios 14,05 M€ Tolima 13,60 M€ Once Caldas 10,90 M€ Santa Fe 9,55 M€ Fortaleza 8,58 M€ Internacional Bogotá 7,95 M€

*Transfermarkt hace todas sus estimaciones en euros.

¿Cuáles son los jugadores más costosos del Junior y Tolima?

De los finalistas, el futbolista más valioso es José Enamorado en el quinto puesto de la tabla general con una estimación de 1.8 millones de euros. Para encontrar un jugador del Tolima en el top 10 hay que ir hasta la novena casilla, donde se encuentra el portero uruguayo Cristopher Fiermarín con 1.5 millones.

Ambos están algo distantes del tercer puesto si se mezclan las dos plantillas. En el puesto 23 está el extremo del Junior, Joel Canchimbo, con una valoración de 1 millón. Luego aparecen Jesús Rivas, Bryan Castrillón, Deiber Caicedo y Mauroo Silveira, todos con 900 mil euros. Por su parte, bajo esa misma cotización se encuentran, del Tolima, Bryan Rovira, Mauricio González y Samuel Velásquez.

Así las cosas, este panorama marcado por aproximados valores de mercado, establece que tampoco hay una gran diferencia desde el costo de nómina, pues entre una y otra hay algo más de 2 millones de euros.