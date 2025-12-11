Junior vs. Tolima ¿Qué equipo ganará el partido de ida de la final, según la IA?

¡Se busca campeón de la Liga colombiana! Junior y Tolima definirán la estrella de fin de año tras lograr imponerse en los cuadrangulares. El conjunto barranquillero lo hizo con más sufrimiento, pues peleaba la clasificación con Nacional, pero el Verdolaga cayó en la última jornada con América y, a pesar de la derrota con Medellín, el Tiburón avanzó.

Por su parte, Deportes Tolima lo hizo con más solvencia. En la fecha 5, tras igualar sin goles con Bucaramanga, se aseguró su paso a la final y en la última fecha venció a Fortaleza para terminar con 14 puntos en la primera posición.

¿Qué equipo ganará la ida, según la IA?

El primer partido será este viernes 12 de diciembre en el Metropolitano de Barranquilla. Se espera un ambiente espectacular para el juego de ida, con un lleno total y la presión de la afición tiburona que le puede jugar en contra a la visita.

El hecho de que Junior sea local en la ida, le da una ligera ventaja. Así lo precisó la inteligencia artificial de Copilot cuando se le preguntó por qué equipo se podría quedar con el triunfo en el primer duelo.

“Para el partido de ida de la final entre Junior y Tolima (12 de diciembre de 2025 en Barranquilla), las casas de apuestas y análisis estadísticos dan una ligera ventaja a Junior por su localía, aunque Tolima llega con una racha invicta como visitante que equilibra bastante las probabilidades", se lee en la respuesta.

El Metropolitano es un fortín para el Junior partiendo de las condiciones climáticas que exigen a los que no están acostumbrados. Pero hay que tener cuidado con el Tolima fuera de casa, pues llega con un invicto en esta condición de siete partidos sin caer, lo que equipara el juego.

Programación final Liga colombiana

Viernes 12 de diciembre - Ida

Junior vs. Tolima

Estadio: Roberto Meléndez, Barranquilla

Hora: 8:00 p.m.

Martes 16 de diciembre - Vuelta

Tolima vs. Junior

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué

Hora: 7:30 p.m.