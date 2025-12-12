Millonarios oficializa su quinta salida para la Liga 2026-I

Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas celebran el gol de Millonarios ante Tolima / Twitter: @MillosFCOficial.

Millonarios oficializó este jueves la quinta salida de su plantel para la temporada 2026. El equipo bogotano sigue reestructurando su plantel y liberando cupos de jugadores extranjeros, en busca de fichar nuevos futbolistas.

El costarricense Juan Pablo Vargas, quien se encontraba en el club desde el año 2020, se marchará al fútbol mexicano, donde ahora defenderá los colores del Puebla.

"Millonarios FC informa que, después de cinco temporadas con el equipo y disputar más de 208 partidos oficiales, el jugador Juan Pablo Vargas continuará su carrera en el fútbol del exterior", informó el club en su página web.

Nuestro defensor tico parte hacia el Club Puebla después de dejar huella en Millonarios.



¡Gracias por tu entrega, Juan Pa! ¡Pura vida y éxitos siempre! 🇨🇷🔵💫 @_juanpavargas



December 12, 2025

Al respecto, Millonarios añadió: “Desde su llegada, Vargas se caracterizó por su compromiso, su fortaleza defensiva y su capacidad para asumir los retos en cada competición. Su presencia dentro y fuera de la cancha fue sinónimo de seguridad y carácter".

Finalmente concluye: “Más allá de los números ytres títulos (Copa 2022, Liga 2023 y Superliga 2024)Juan Pablo deja una huella en la historia reciente de Millonarios FC, siendo parte de una etapa importante y recibiendo siempre el respaldo y el cariño de la hinchada Azul”.

Salidas confirmadas a la fecha

Por el momento, Millonarios ha confirmado, además de Juan Pablo Vargas, las salidas del brasileño Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales y Juan José Ramírez. Por el momento, se han confirmado los fichajes de Carlos Darwin Quintero y Mateo García.