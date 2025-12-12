‘Latidos Chocó’ de María Victoria Palacios: la fuerza trans afro que transforma vidas en el Chocó

María Victoria Palacios, lideresa trans afro del Chocó, encarna la resistencia de quienes luchan por los derechos de la población LGBTIQ+ en territorios atravesados por desigualdad.

¿Quién es María Victoria Palacios? Su lucha por los derechos LGBTIQ+

Su historia dio un giro en 2018, cuando ganó una batalla jurídica para acceder a un tratamiento hormonal, negado por su EPS a pesar de estar incluido en el plan obligatorio de salud. Aquella victoria marcó su vida y encendió la fuerza que hoy impulsa su liderazgo social.

A partir de esa experiencia, Palacios entendió que no podía ser la única en enfrentar las barreras que le cerraron el camino hacia una atención digna. Por ello, fundó Latidos Chocó, una organización que ofrece acompañamiento jurídico y psicosocial para trámites de identidad, acceso a servicios de salud y procesos judiciales. Su trabajo se convirtió en un referente y una luz dentro de un territorio donde persisten la exclusión, la violencia y la discriminación contra las diversidades sexuales y de género.

Reconocimientos de María Victoria Palacios: un liderazgo que resiste

El impacto de la labor de María Victoria Palacios la llevó a convertirse en 2025 en la primera mujer trans afro nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por Diakonia y Act Iglesia Sueca. Asimismo, su labor ha sido reconocida en los últimos años, a través de importantes honores como:

El reconocimiento Héctor Abad Gómez en 2024

en 2024 En 2023, hizo parte de la Red Doroty de Mujeres Trans Afro, ganadora del Premio Tulipán de Derechos Humanos del gobierno neerlandés.

Le puede interesar: Colombia vivió un encuentro histórico por la igualdad: la Convención de Personas Transfemeninas

Sin embargo, ese liderazgo también le ha significado riesgos constantes. Un triste ejemplo, es el hecho de que en un departamento marcado por la presencia de grupos armados ilegales como lo es el Chocó, haya recibido amenazas que la han obligado a movilizarse con medidas de seguridad. Aun así, continúa acompañando a personas víctimas de violencias basadas en género, comunidades afectadas por el conflicto y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado. Para ella, el activismo va más allá de la ley: también nace “desde la calle, la comunidad y el abrazo”, dice.

Participación en cultura y política pública LGBTIQ+

Además de la incidencia legal, Palacios impulsa el arte y los saberes ancestrales como herramientas para derrumbar prejuicios. Esto lo hace por medio de talleres de educación sexual integral que imparte a niños y jóvenes para promover el respeto por la diversidad desde la infancia. En ese sentido, su participación en la construcción de la política pública LGBTIQ+ de Quibdó y en la asesoría a otros municipios reflejan su compromiso por cambiar estructuras institucionales.

Lea también: LGTBIQ+: así celebra el mundo el Día del Orgullo

Por eso, la lideresa sostiene que el dolor compartido se convierte en esperanza cuando observa la transformación de quienes acompañan procesos de afirmación de identidad o denuncian violencias que antes callaban. Para ella, trabajar desde el amor es un acto político que permite imaginar un futuro donde el Estado garantice derechos sin necesidad de reclamarlos.

Ahora bien, su próximo objetivo es crear una casa de protección para la población que defiende, un espacio que permita salvar vidas y construir memoria. María Palacios continúa avanzando, convencida de que la dignidad es un derecho irrenunciable y que la lucha debe mantenerse hasta que todas las personas vivan libres de violencia y prejuicios.