Se entrega en Bogotá el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025
La exaltación que llega a la edición 14 se realizará el 30 de septiembre tiene como consigna “Defender es vivir”, honrando la valentía de quienes defienden la vida en el país.
El 30 de septiembre se entregará en Bogotá el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025, un reconocimiento que exalta la labor de líderes sociales, colectivos y organizaciones que, desde los distintos territorios del país, son actores fundamentales en la construcción de paz. La ceremonia se realizará en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con la presencia de los delegados de organizaciones, representantes diplomáticos y de la comunidad internacional.
Con el mensaje “Defender es vivir”, el premio, que este año llega a su decimocuarta edición, y es una iniciativa de Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el respaldo de la Embajada de Suecia, destaca por medio de ceremonia pública, el aporte fundamental de los defensores y defensoras en la construcción de democracia, justicia y paz, especialmente en contextos marcados por la exclusión, el conflicto armado y la vulnerabilidad territorial.
Diana María Montealegre, directora nacional de Diakonia Colombia, subraya que “la labor de defensa de los derechos humanos ha sido históricamente invisibilizada y continúa siendo amenazada, aunque es un valor fundamental para la democracia. Este premio es un reconocimiento integral, no solo para quienes protegen la dignidad y la vida humana desde la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, sino también para quienes defienden la participación política como tejido social, y para todos aquellos que luchan por la permanencia en los territorios, el cuidado de la naturaleza, el agua y en general todos los recursos naturales”.
Eva Ekelund, directora regional para América Latina y el Caribe Act Iglesia Sueca, asegura: “para nuestra organización es muy importante otorgar este premio junto con Diakonia y con la Embajada de Suecia porque como iglesia reconocemos el valor de quienes con valentía y convicción defienden los derechos humanos. Su labor es esencial para construir una sociedad más justa donde la dignidad de cada persona sea respetada y protegida”.
Luego del proceso de convocatoria pública nacional, el jurado dio a conocer los 13 finalistas del premio que son los siguientes, en sus respectivas categorías:
Categoría Defensor o Defensora del Año
Es otorgado a una persona que por su trabajo desarrollado en el último año es testimonio significativo de la defensa de derechos humanos:
Jacqueline Castillo Peña.
María Victoria Palacios Romaña.
Maydany Salcedo.
Categoría Experiencia o Proceso Colectivo del Año
En esta categoría se entregan dos premios, uno a procesos sociales de base y comunitarios y otro a Organizaciones no Gubernamentales (ONGs):
Nivel Proceso Social Comunitario:
Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT)
Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA)
Mesa Ambiental de Jericó
Nivel ONG, Colectivo u ONG Acompañantes:
Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersona Colectivo Cimarronaje Chocó.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (REDEPAZ).
Categoría: Reconocimiento “A Toda una Vida”
Es otorgado al Defensor o Defensora por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de derechos humanos, con mínimo 30 años de trabajo en Colombia:
Mildrey Corrales Charry
Luis Emil Sanabria Durán.
Hermana Cecilia Naranjo Botero.
Jesús Javier Dorado Rocero.
El Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025 se entregará en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá el 30 de septiembre. Más información de los finalistas y ceremonia en https://premiodefensorescolombia.org.