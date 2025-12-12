Kei Linch, la primera rapera colombiana que firma con una de las productoras líderes

La rapera colombiana ha sido un referente a nivel internacional del rap colombiano, aprovechando las etiquetas puestas para resignificar y mostrar realidades. | Foto: Cristhian Granados

Karla Lucia Cajamarca (@keilinchh) destaca que hubo un momento crucial, cuando “dejé de tenerle miedo a mi voz”. Desde entonces, cada regreso a El Sosiego, su pueblo natal, es una forma de recalibrarles: caminar las calles, “parchar con ‘las ratas’” y recordar las razones para decir lo que dice.

En un género como el rap, marcado por referentes masculinos, tuvo que aprender a blindarse y a elegir sus batallas: “Ya no me interesa nada más que estar para mí y lo que me debo”, dice, destacando que lleva la mitad de su vida escribiendo para no explotar.

Y es que para la rapera el “abrir caminos y dar luz a realidades que no se querían visibilizar” es el faro que guía su obra y define su manera particular de ocupar el escenario desde los 12 años, cuando descubrió el rap, una música que “hablaba de las realidades del barrio”.

Después, a sus 16 años, subió por primera vez a un escenario del barrio con tres o cuatro personas, dos de ellas amigas de su barrio, que la Kei Lynch de 25 años encuentra paradójico, ya que “lo que menos hay es sosiego”, pero es el paisaje donde nacieron sus primeras letras y la determinación de avanzar entre obstáculos.

¿Qué pasó con Anarkía?

Al comienzo, cantaba como Karla Cajamarca; luego probó con Anarkía, un seudónimo que la acompañó en sus primeros shows en la ciudad de Bogotá; estos le mostraron que podía vivir de la música.

Luego vino su participación en Factor X (2021), concurso al que llegó hasta la final: una escuela exigente, una plataforma muy importante, pero que le dio una radiografía de lo clasista que puede resultar el público. “Me trataban de ñera, me decían que daba asco”, recordando los comentarios en redes.

Con el tiempo, el seudónimo se volvió una camisa de fuerza entre las connotaciones de la palabra. Finalmente, encontró la ‘K’ y el ‘Linch’, que provienen de la voz de su madre, que siempre le había dicho “Kalinchis”, el seudónimo donde por fin encontró un nombre al que pudo darle su propio significado.

Ser mujer, joven, de barrio popular y de un municipio pequeño, fueron etiquetas que ha convertido en insumo de sus letras: critica injusticias del género y defiende el rap que cuente todas las realidades, incluyendo la significación cultural del término ñero y la vision de las mujeres.

En tal discusión, una de sus apuestas más potentes en ese aspecto es Hijas de Barrio, un proyecto con el que ha colaborado con La Farmakos, Hanna Hasen y Zaru, visibilizándose juntas y con el objetivo de expandirse a otras ciudades y países, desde la amistad y el respeto: “Aquí hay espacio para todas”.

¿Cuántos álbumes tiene Kei Lynch?

En 2023, Kei se convirtió en la primera rapera colombiana firmada por Sony Music; con ellos grabó su primer álbum de estudio, Dulcinea; después publicó Amor y plata. Ahora trabaja en La nena tiene una estrella, quizás su obra más honesta: “Estoy apostándole a mi intuición para encontrar mi propio sonido y desmarcarme de lo que esperan de mí”, dice.

Junto a esto, participó en un campamento de raperas en Alemania y ha tenido presentaciones en escenarios de España y México. Quiere seguir viajando; para ella, cada nuevo lugar contribuye a abrir su mente y su perspectiva.

Incluso en 2024 fue invitada a la Conferencia Internacional de Derechos Humanos Madrid Summit para hablar de la música como herramienta de resistencia en la lucha por la igualdad y diversidad”.

Durante estas experiencias destaca que “Afuera hay más libertades, mientras que aquí seguimos muy oprimidas por los símbolos de la estética masculina. Afuera hay mucho más, desde la misma feminidad y el poder que nos da ser mujeres”.

Sueña con escenarios enormes de festivales y colaboraciones con Shakira, Karol G o Rosalía, referentes que le demuestran que se puede tener “raíz y alas al mismo tiempo”.

En cuanto a referentes, no olvida la primera vez que escuchó a Lauryn Hill: “Me voló la cabeza porque venía escuchando un rap muy agresivo y me di cuenta de la gama de emociones que había en sus canciones: cantaba dulcecito, hermoso, y después pasaba a rapear con toda la fuerza que tenía”.