Katherine Tapia: de patrullar con el Esmad a brillar como arquera mundial en el Palmeiras

La vida de Katherine Tapia, arquera colombiana del Palmeiras y de la Selección Colombia, está marcada por la determinación de una mujer que nunca se rindió.

Su pasión por el fútbol comenzó en Lorica, Córdoba, donde jugaba con niños en los recreos a pesar de las restricciones familiares y de los estereotipos que desalentaban a las niñas a practicar este deporte. Por tales días, su abuelo, José Joaquín, fue su principal apoyo, acompañándola a comprar sus primeros guayos y celebrando cada paso de su camino.

En esos primeros años, Tapia sobresalió desde pequeña por su estatura y disciplina académica: se graduó del colegio a los 14 años y logró ingresar a la universidad, aunque pronto abandonó sus estudios para seguir su verdadera vocación; el futbol.

Su trayectoria deportiva inició en equipos masculinos, ante la falta de espacios para mujeres. Por eso, en 2015 viajó a Bogotá para un microciclo de la Selección Sub-20; aunque no quedó en la convocatoria, aquella experiencia la impulsó a quedarse en la capital y unirse al club aficionado Gol Star.

Los inicios de Katherine Tapia, antes de ser arquera: trabajando por cumplir el sueño

En Gol Star, un consejo cambió su destino: el entrenador Diego Rodríguez le sugirió convertirse en arquera. Sin recursos para comprar guantes, recibió apoyo de los padres del equipo para adquirir su primer uniforme. Este paso la llevó a descubrir su talento bajo los tres palos y a fortalecer la disciplina que la caracteriza.

Entonces, buscando estabilidad económica, ingresó a la Policía Nacional y fue asignada al Esmad en Bogotá y luego en Medellín. Allí fue una de las policías asignadas a cuidar la seguridad de los partidos de Atlético Nacional, sin imaginar que años después vestiría esa camiseta.

Del verde oliva de la Policia a “soy del verde”, de Atlético Nacional

Su oportunidad llegó en 2017, cuando el entrenador Diego Bedoya la convocó al equipo profesional. Ahí compartió cancha con figuras como René Higuita, Fabio Calle y Raúl Navarro Montoya, referentes que influyeron en su carrera y con quienes aún mantiene contacto.

Katherine Tapia en Atlético Nacional / Vizzor Image Ampliar

Tras su paso por Nacional, jugó en América, Santa Fe y el club chileno Santiago Morning, hasta llegar al Palmeiras, con el que suma más de treinta partidos internacionales. A su vez, con la Selección Colombia, ha disputado 28 partidos desde 2021 y fue elegida mejor arquera de la Copa América 2025, donde el país obtuvo el subcampeonato. En 2025, la IFFHS la nominó a Mejor Arquera del Mundo, consolidando su carrera en la élite del fútbol femenino.

Tapia destaca que el liderazgo no solo se demuestra bajo el arco, sino también fuera de la cancha, inspirando a niñas y jóvenes a creer en sí mismas. Su historia, atravesada por sacrificios y esfuerzos, demuestra que con disciplina y pasión es posible transformar la vida y abrir camino para futuras generaciones.

