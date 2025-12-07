Linda Caicedo cumplió 100 partidos con la camiseta del Real Madrid

La joven delantera colombiana, Linda Caicedo, cumplió 100 partidos vistiendo la camiseta del Real Madrid, en el partido en que las merengues le ganaron 1-0 a Real Sociedad, disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano, correspondiente a la fecha 13 de La Liga Femenina Española.

Luego de que finalizara el encuentro, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, le entregó una camiseta conmemorativa a la futbolista. Esta es la cuarta temporada con el equipo, desde su llegada en febrero del 2023, proveniente del Deportivo Cali, cuando recién había celebrado su cumpleaños número 18.

Tras este logro, la jugadora del Real Madrid, mencionó: “Muy feliz de haber llegado a estos 100 partidos, y con victoria. Muy feliz de seguir en este gran club. El tiempo pasa muy rápido, ¡ya 100 partidos! Estoy muy agradecida”.

Estos 100 encuentros jugados por la caleña, están divididos en 70 partido en La Liga, 20 en la Champions League Femenina, 6 por la Copa de la Reina y 3 en la Supercopa de España, en los cuales ha marcado 26 goles.

En este periodo, Linda Caicedo no ha ganado títulos colectivos con el Real Madrid, sin embargo, ha sido subcampeona de La Liga F en la temporada de 2024-25. Además, ha ganado importantes reconocimientos individuales como el Golden Girl 2023, que se le da a la mejor jugadora joven de Europa, el FIFApro World 11 2024 por ser parte del once ideal del Mundial en el 2023 y el premio al mejor gol del Mundial por su anotación con la Selección ante Alemania.

A esto se le suma que el equipo y la jugadora de la Selección Colombia, llegaron a un acuerdo en la última semana de noviembre para ampliar el contrato de la futbolista de 20 años hasta el 30 de junio de 2031.