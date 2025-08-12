“No estamos acostumbradas a perder”: Katherine Tapia, contra los críticos de la Selección Colombia

La arquera de la Selección Colombia Femenina, Katherine Tapia, salió subcampeona de la Copa América 2025 y fue condecorada como la mejor guardameta de esta edición, ya regresó a territorio brasileño para seguir disputando el Brasileirao Femenino con su actual equipo, Palmeiras, donde comparte con varias jugadoras nacionales.

Tras la derrota en la final de la Copa América por la vía de los penales ante Brasil, la tristeza que acoge todo el plantel colombiano tras no haber conseguido el objetivo principal es grande.

Esto comentó Tapia en el VBar Caracol: “se nos escapa por cosas mínimas, desde que llegamos a Ecuador teníamos un propósito y se lo encomendamos a Dios... la Selección viene en un crecimiento muy grande”.

Le podría interesar: Selección Colombia femenina no jugará en Cali primer partido de Eliminatorias al Mundial: Nueva sede

𝗞𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗧𝗮𝗽𝗶𝗮 𝗲𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗹𝗮 𝗠𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗔𝗿𝗾𝘂𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗔𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟱 🧤



𝗞𝗮𝘁𝗵𝗲 𝗧𝗮𝗽𝗶𝗮 recibió el premio a la mejor arquera de la 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗔𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮… pic.twitter.com/wwId83MrQu — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 3, 2025

En el proceso de este certamen continental, que cumplió su décima edición, se otorgaban dos cupos directos a Los Juegos Olímpicos del 2028 y la Tricolor aseguró su participación, un balance que deja como único sin sabor no haber logrado el título. La próxima competición que le espera a las cafeteras serán las Eliminatorias sudamericanas, que dan la clasificación al Mundial del 2027 en Brasil.

“Con el trabajo y todo lo que la Selección viene haciendo, yo creo que tenemos que estar (en el Mundial). Es nuestra obligación como deportistas y representantes de la Selección Colombia poder clasificar al Mundial y hacerlo de primeras”, esto haciendo énfasis en las eliminatorias al Mundial Femenino que iniciaran en el mes de octubre.

Lea también: Dura confesión de Katherine Tapia, arquera de Selección Colombia: “Pasé una depresión muy crónica”

También se mencionó el tema de no mantener los resultados en ambos equipos, tanto masculino como femenino, esta es la explicación que da su arquera: “Yo creo que hace parte de trabajar un poco más la parte mental, no nos digan que estamos acostumbrados a perder, nadie quiere perder, ningún deportista quiere perder”.

La arquera de 32 años, que actualmente juega en Palmeiras comparte equipo con Yoreli Rincón, Ana María Guzmán y Greicy Landázury, habla sobre su actual permanencia en el equipo tras su excelente participación en la Copa América: “Llevo tres años aquí en Palmeiras, quisiera tomar un nuevo reto, pero no depende de mí, pues porque tengo contrato con ellos hasta el próximo año. La idea es en diciembre-enero poder tomar una mejor decisión y que nadie se vea afectado”. Lo anterior frente a las ofertas que menciona la jugadora desde Estados Unidos y Europa.

La guardameta colombiana viene siendo titular en el equipo brasileño, el próximo compromiso de Palmeiras será ante Santos el jueves 14 de agosto a las 3:00 p.m (hora colombiana).