ISA consolida su crecimiento y liderazgo en la transición energética y entrega resultados sólidos

ISA viene consolidándose en la región como una compañía confiable y líder en innovación sostenible y, en esta época, Jorge Andrés Carrillo cumple un año al frente de la presidencia de la empresa, un periodo en el que resaltan diversas gestiones y resultados a nivel de Latinoamérica.

Durante este periodo, se destaca el lanzamiento de la Estrategia ISA2040, una apuesta por incrementar su valor en el mercado y consolidarse como una empresa de energía líder en el continente, con inversiones en otros negocios para duplicar el ebitda, consolidar el negocio core de transmisión, acelerar los nuevos negocios de soluciones energéticas y almacenamiento, expandirse a nuevas geografías, avanzar estratégicamente en el negocio de vías y realizar contribución positiva a las comunidades y la naturaleza.

En ese sentido, a continuación, le traemos algunas de las iniciativas que se resaltan en este último año de gestión, así como su impacto significativo en diversas áreas y sus resultados.

Cifras con visión y solidez

En el ámbito financiero, se destacan algunas cifras que son producto de este primer año de gestión:

Los ingresos trimestrales promedio entre octubre de 2024 y julio de 2025, fueron de $4 billones de pesos, con un crecimiento del 9% frente al promedio de trimestres equivalentes.

El ritmo de inversión a nivel de Latinoamérica pasó de $1,1 billones de pesos a $1,4 billones de pesos, con un incremento cercano al 30%.

Los compromisos de inversión hacia el 2030 en América Latina suman más de $28 billones de pesos.

La acción de ISA se consolidó entre las tres con mayor liquidez en el mercado, con una rentabilidad del 31% en lo corrido del 2025.

Se aprobó el pago del dividendo ordinario más alto en la historia de la compañía, que es de COP 1.265 por acción.

Resultados a nivel regional

ISA se ha enfocado en el crecimiento del negocio de energía con un alto componente de innovación, por lo que, entre los resultados más destacados del último año en los países donde ISA hace presencia, se destacan:

- Colombia:

- Lanzamiento del negocio de Soluciones Energéticas. TRANSELCA se fortalece como el vehículo para asumir este negocio en el país e INTERCOLOMBIA administrará los activos de transmisión en la Costa Atlántica.



- Adjudicación de la primera licitación de Misión Transmisión (subestación Magangué 500 KV).



- Lanzamiento de la marca ISA Energía en algunos de los países donde opera este negocio, como Brasil, Chile, Perú y Bolivia.

- Panamá: lograron la reactivación de la agenda de armonización regulatoria y la aceleración del proyecto de interconexión.

lograron la reactivación de la agenda de armonización regulatoria y la aceleración del proyecto de interconexión. - Chile: adjudicación de un proyecto innovador de control de flujo de potencia e inauguración de uno de los centros de control más modernos del continente.

adjudicación de un proyecto innovador de control de flujo de potencia e inauguración de uno de los centros de control más modernos del continente. - Brasil: entró en operación el proyecto Água Vermelha, que es estratégico para reforzar la infraestructura eléctrica en tres estados, además de 18 proyectos de refuerzos y mejoras.

entró en operación el proyecto Água Vermelha, que es estratégico para reforzar la infraestructura eléctrica en tres estados, además de 18 proyectos de refuerzos y mejoras. - Perú: ejecutaron el proyecto ‘Ampliación 21’, con una inversión de USD 13 millones, que incluye un tercer circuito y la ampliación de subestaciones asociadas.

Asimismo, se aprobó una inversión de USD 130 millones en startups que aceleran la transición energética en todos los países de Latinoamérica donde opera la compañía.

ISA apuesta por corredores sostenibles y seguros para el desarrollo

El negocio de vías en ISA se sigue consolidando como un pilar importante dentro del portafolio de la compañía, aportando diversificación, rentabilidad y resiliencia. Los principales hitos en este aspecto fueron:

- Panamá: el inicio de la etapa constructiva de la Ruta del Este, el primer proyecto APP en el país.

el inicio de la etapa constructiva de la Ruta del Este, el primer proyecto APP en el país. - Colombia:

- Ruta Costera implementó asfaltos sostenibles en vías 4G con el reciclaje de 11 millones de bolsas plásticas, logrando una reducción del 10% en huella de carbono.



- Respuesta eficaz a la emergencia del puente Juan de Acosta.



- Reconocimiento en el Premio Guardianes de la Vida y 4° lugar entre 43 concesiones por reducción de víctimas fatales (43%).



- Construcción del Intercambio Vial Puente Caracolí para mejorar la conectividad y competitividad regional.

- Chile:

- La plataforma Ruta X fue reconocida en el top 10 del ranking Best Venture Builder.



- Inauguración de un parque vial educativo de 6.000 m² en la Ruta del Maipo.



- Implementación del sistema Free Flow en el acceso sur a Santiago.

Sostenibilidad de vanguardia: hitos en este pilar

En ISA la sostenibilidad es clave para su visión a 2040; pues, en el último año, la compañía fortaleció su compromiso en el desarrollo de los territorios y la contribución positiva al planeta con iniciativas estratégicas de alto impacto, como:

Su meta NetZero: ISA reducirá sus emisiones en 90% para 2050.

Inauguración del primer proyecto de energía renovable en La Paz (La Victoria).

El cierre de la alianza por la preservación de frailejones en peligro de extinción en páramos estratégicos de Colombia.

Conexión Jaguar confirmó un proyecto para la preservación de cerca de 40.000 hectáreas de bosques en el Amazonas.

Cierre de la alianza en el mercado de créditos de biodiversidad para proteger especies amenazadas, que es pionera en Colombia.

Lanzamiento de la escuela de energías renovables para formar niñas del Chocó, fortaleciendo su compromiso con la educación y la inclusión de las mujeres en roles STEM.

De esta manera, ISA presentó estos hitos en materia de rentabilidad, innovación, expansión y sostenibilidad, como parte de la gestión de la compañía en el primer año de presidencia de Jorge Andrés Carrillo, que la ratifica como una empresa confiable, robusta, técnica y se marca un rumbo claro para los próximos años, así como un impacto positivo en el entorno y su sostenibilidad.