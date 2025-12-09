Atlético Nacional vs. Medellín: Fechas y horas para el clásico por la final de Copa Colombia

La final de la Copa Colombia ya tenía sus dos aspirantes al título desde mediados de noviembre, sin embargo, por un tema de acomodación de la Liga con la disputa de los cuadrangulares y con Nacional y Medellín optando por llegar a la definición del certamen liguero, no se había programado. En el calendario inicial de la Dimayor, estaba pactada para la ida el 5 de noviembre y la vuelta el 12 de noviembre.

No obstante, tras conocerse los dos finalistas de la Liga (Tolima y Junior), la Dimayor informó la programación de la final de Copa entre Nacional y Medellín. El conjunto Poderoso será el que cierre como local en el Atanasio Girardot.

Fechas y horas para la final Nacional vs. Medellín

Sábado 13 de diciembre - Ida

Nacional vs. Medellín

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 5:00 p.m.

Miércoles 17 de diciembre - Vuelta

Medellín vs. Nacional

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:30 p.m.

Cásico paisa, final inédita de Copa Colombia

En la historia de la Copa Colombia nunca se había producido una final entre Nacional y Medellín. Ambos llegarán con un nivel que no es el esperado, pero en la que Nacional, por su historia y los títulos en esta competición, parte como favorito.

El conjunto Verdolaga busca su octavo título de Copa y el tercero de manera consecutiva, mientras que Medellín se ha proclamado en dos oportunidades.

El camino del conjunto dirigido actualmente por Diego Arias fue: Cúcuta (dieciseisavos de final), Deportes Quindío (octavos de final), Once Caldas (cuartos de final) y América (semifinal).

Medellín, por su parte, tuvo un camino con: Jaguares (dieciseisavos), Fortaleza (octavos), Santa Fe (cuartos) y Envigado (semifinales).

Vale la pena mencionar que el vencedor de la Copa tiene cupo para la fase previa de la Sudamericana. Si ambos terminan avanzando por reclasificación a la Libertadores, entonces el boleto a la Sudamericana será para un equipo por la tabla de reclasificación.