Cubel: los guerreros urbanos que llevan la moda ancestral y futurista a París

El diseñador santandereano Hernando Cubides, creador de la marca Cubel, cumple diez años de carrera celebrando un logro mayor: su participación en la Semana de la Moda de París 2025. Este hito confirma el lugar que ha ganado como uno de los representantes más destacados de la moda experimental en Colombia.

En mayo, Cubides también fue protagonista en el Bogotá Fashion Week, donde cerró la semana de la moda con una pasarela inspirada en el ADN que ha marcado su estilo; una mezcla entre artesanía experimental, estética urbana y una narrativa que se alimenta de las culturas prehispánicas del país.

Una visión que nació en la artesanía y se transformó en lenguaje urbano

Hernando Cubides descubrió su pasión desde niño. Mientras su mamá tejía carpetas y bordados, él exploraba técnicas como macramé, mostacilla y punto de cruz. De esta manera, a los diez años ya transformaba jeans en bolsos o intervenía prendas para hacerlas únicas.

Esa formación empírica se convirtió en la base de su estética actual. Hoy sus colecciones recuperan puntadas y entramados indígenas y campesinos de Cundinamarca y Santander, a la vez que las adapta a piezas contemporáneas. Su estilo no queda ahí, también ha tejido denim para crear texturas tridimensionales y combinar materiales como lana o cuero con fibras recicladas.

En ese sentido, su sello son las prendas oversize, que evocan una estética futurista; armaduras urbanas para sobrevivientes que caminan por una ciudad distópica. Se trata de un estilo que empodera y magnifica la presencia de quienes lo usan.

Prehispánico, experimental y global: el universo de Cubel

El diseñador señala que sus primeras colecciones estaban inspiradas en los samuráis, pero pronto decidió hablar de Colombia y de sus raíces. Esto lo llevó a investigar culturas prehispánicas en museos, archivos y universidades, incorporando iconografías, tramas y elementos rituales a sus diseños.

Su relación con el color también proviene de ese universo. Sus colecciones suelen moverse entre el negro y el blanco, explorando el contraste entre lo terrenal y lo celestial. Aunque, cuando incluye colores, lo hace en prendas monocromáticas donde la textura es protagonista.

Así las cosas, en París presentó la colección Entretejidos, inspirada en los campesinos cundinamarqueses. Allí combinó bordados, tejidos a dos agujas, canastos y fibras naturales con cueros, alpaca, paños de lana y algodones como el lyocell. Más de 40 artesanos participaron en su creación.

De ahí que Cubel destaqué la importancia de dignificar el trabajo artesanal y de inspirar a jóvenes para continuar estas tradiciones; su meta es llevar a sus “guerreros urbanos” más allá de París, a mercados como Japón, Europa y Estados Unidos.