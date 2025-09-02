Clothe Moda Sostenible: uso consciente para reducir el impacto textil

Fundada en 2016 por la psicóloga Camila Monentres, la ONG Clothe Moda Sostenible nació como una respuesta a los efectos de la industria textil en el medio ambiente. “Esta es una de las industrias más contaminantes del planeta, y en Colombia faltaban iniciativas que unieran diseño y sostenibilidad”, explica.

La organización trabaja con comunidades de Bogotá para transformar residuos textiles en prendas y accesorios y darle una segunda vida a la ropa que las personas no usan y evitar así que toneladas de desechos terminen en rellenos sanitarios. Sus actividades también incluyen alianzas con grandes empresas, como Crepes & Waffles, para la reutilización de sus uniformes.

El medio ambiente y la moda

En 2024 un estudio del Parlamento Europeo determino que para producir una sola prenda de jeans se requieren 7.500 litros de agua. I Foto: Pexels Ampliar

El impacto de la industria textil en el entorno es notorio. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que la moda genera el 20 % de las aguas residuales a nivel global y emite cerca del 10 % de las emisiones de carbono del mundo, además, para la confección de una sola camiseta de algodón, se requieren 2.700 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en 3 años.

En Colombia la situación no es menor, solo en la capital, de acuerdo con cifras de la Alcaldía Distrital, más de 147.000 toneladas de textiles fueron llevadas al relleno sanitario Doña Juana en 2021, lo que representa el 10% del total de su capacidad.

Estos desechos no tienen una biodegradabilidad sostenible, la Guía Ambiental del Sector Textil, de la Cámara de Comercio de Bogotá indica que el sector textil en la ciudad aporta: 36 % de los sulfuros, 81 % del plomo, 75 % de los fenoles 56 % de sólidos suspendidos, 35 % de cobre, 30 % de grasas y aceites vertidos industrialmente, elementos altamente peligrosos para la salud humana y con tiempos de degradación entre 50 y 200 años.

Ante este panorama, es que el tratamiento que da la ONG Clothe Moda Sostenible a los residuos textiles toma relevancia. Actualmente están procesando 5 toneladas mensuales de ropa, lo que equivale, según cálculos de la Unión Europea, al Co2 que absorberían 1’920.000 árboles en un día.

Educación y transformación social

La ONG también brinda charlas y capacitaciones en manejo adecuado de residuos y lavado correcto de ropa. I Foto: cortesía ONG Clothe Moda Sostenible Ampliar

La ONG también trabaja con estudiantes de diseño textil y proyectos universitarios, generando espacios de creación con materiales reciclados.

Estos procesos han dado origen a colecciones presentadas en ferias de emprendimiento y vitrinas alternativas de consumo consciente, como por ejemplo, TransModa, un emprendimiento de confección sostenible con enfoque de género que usa prendas parcialmente afectadas para generar nuevas con estéticas únicas y personalizadas.

De esta manera, Clothe convierte la moda en una herramienta pedagógica y social, vinculando a comunidades que antes no tenían acceso a formación en sostenibilidad.

Impacto en la industria local

Desde su creación Clothe ha tratado más de 35 toneladas de residuos textiles, apoyados en parte por la labor de voluntarios que año a año se unen para aportar con su trabajo. I Foto: cortesía - ING Clothe Moda Sostenible Ampliar

Además de su labor en reciclaje, la organización ha establecido alianzas con marcas y empresas que buscan reducir su huella ambiental. A través de convenios, recolectan excedentes textiles y los incorporan a cadenas productivas.

Este modelo ha permitido reciclar más de 15 toneladas de ropa en los últimos tres años, reduciendo residuos y generando nuevos productos bajo criterios de sostenibilidad. “Cada metro de tela que rescatamos significa menos contaminación y más oportunidades para la comunidad”, asegura Monentres.

El trabajo de la ONG se inscribe en una tendencia global hacia la moda circular, respaldada por políticas internacionales como la Agenda 2030 de la ONU. Sin embargo, su perspectiva comunitaria la diferencia de proyectos meramente comerciales.

“Actuamos desde lo local, pero pensando en un impacto global”, afirma Monentres. Su enfoque combina diseño, reciclaje y economía circular, abriendo nuevos canales para restos textiles que de otro modo serían desechados.