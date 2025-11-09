Centro Artesanal Marca Bolívar ofrece moda con orgullo cartagenero

Noviembre en Cartagena es sinónimo de fiestas, tradición e independencia. Como parte de esta conmemoración cultural, durante este mes, Marca Bolívar se une a la marca de ropa cartagenera Olivella en una cápsula de moda especial que celebra el orgullo de ser cartageneros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Hasta el 19 de noviembre podrás encontrar en el Centro Artesanal Marca Bolívar el drop especial “Entre Sol & Sombra”, que invita a descubrir la esencia de Cartagena a través de la moda, con diseños que resaltan personajes y elementos locales.

Con cada prenda de vestir de “Entre Sol & Sombra” podrás llevar contigo un pedacito de ‘La Heorica’, como el sol, las palmeras, el mar Caribe, las murallas, las palenqueras, la historia, la moda, lo artesanal y lo contemporáneo.

Esta alianza hace parte de las estrategias de Marca Bolívar para seguir promoviendo el talento local y conectar la tradición con la innovación.

Visita el Centro Artesanal Marca Bolívar, en el Palacio de la Proclamación (Centro Histórico), de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., y encuentra tu pinta ideal para celebrar con orgullo lo bacano que es ser cartagenero.