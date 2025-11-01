Cuando los hombres empezaron a vestirse mal: el fenómeno de ‘la gran renuncia masculina’

La revolución francesa fue un periodo que se dio entre 1789 y 1799, en cual, se evidenció una gran agitación social y política en Francia, que resultó en el colapso de la monarquía y el establecimiento de la primera República francesa. Por lo cual, fue un acontecimiento que se considera fundamental en la historia del mundo.

En dicha época, la vestimenta de la realeza francesa se caracterizaba por su ropa muy elaborada, tanto para hombre como para mujeres, pues esto era un símbolo de poder y riqueza. En cuanto a los hombres, en quienes era aún más distintivo, se encontraban detalles que resaltaban como la ‘casaca, chupa y calzón’, que era elaborada en materiales como la seda y el terciopelo.

Vestimenta de la realeza

En adición a esto, se encontraban adornos muy representativos de la época, como los adornos con bordados, encajes y lentejuelas. Mientras tanto, en las mujeres se evidenciaban vestimentas con corsés, faldas acampanadas y vestido elaborados con sobrefaldas y petos triangulares.

Pero, ¿en qué momento cambió esto?, pues bien, desde le época de la ilustración, se empezaron a cuestionar a las cosas que se les daba mayor importancia, sobre lo racional y lo útil, por lo que aspectos que representaban privilegios, como la vestimenta ostentosa, empezó a ser ciertamente juzgada.

Sin embargo, el punto de quiebre en la moda, se dio justo al mismo tiempo que la Revolución Francesa, y fue tal su magnitud, que no solo se vieron cambios en este país, sino en otros como en Reino Unido, también se vieron reflejadas las consecuencias de dicho estallido social.

Revolución en la forma de vestir

Durante la revolución, la moda masculina se tornó hacia prendas prácticas, antes de las que eran ‘bien vistas’, y esta tendencia, se fue potenciando a medida que avanzaba la rebelión. De este modo, los objetos y las costumbre que se consideraban comunes o típicas en la monarquía francesa, se convirtieron en emblemas políticos, por lo que la vestimenta, dejó de ser un simple lujo y se convirtió en una forma de expresar ideologías políticas.

En este orden, la vestimenta lujosa y elaborada, fue sustituida por pantalones largos con dobleces y una chaqueta corta que se convirtió en un tipo de uniforme distintivo. A la par de esto, a medida de que las personas con ideas mas radicales obtenían más poder, se estableció en la sociedad francesa una repulsión por la alta costura y la extravagancia, pues tenía una estrecha relación con la realeza y la aristocracia.

Relevancia a nivel mundial

Por esta razón, debido a uno de los movimientos sociales más importantes que se ha presenciado en la historia de la sociedad, hubo una importante transición en la forma en que los hombres se vestían, y debido a la relevancia que ha tenido históricamente Francia en la moda, fue un fenómeno que se expandió por el resto del mundo.

