¿Cómo está el dólar en Venezuela HOY? Precio oficial para el 13 de diciembre, según BCV

En medio de las tensiones que se están viviendo en Venezuela, a raíz de las constante amenazas, despliegues militares, y ataques a lanchas realizados por Estados Unidos en las costas del país, tanto los ciudadanos venezolanos, como el gobierno colombiano, se están preparando para lo que sería una posible intervención, dado que a pesar de los intentos de negociación por parte de Nicolás Maduro, no ha sido posible llegar a un acuerdo.

Una de las principales razones de las tensiones diplomáticas, es la urgencia que ha demostrado Estados Unidos por la salida de Nicolás Maduro del poder, dado que ha sido catalogado como el líder del cartel de narcotráfico denominado como ‘El Cartel de los Soles’, sin embargo, recientemente Maduro dio a conocer algunas peticiones que estaría solicitando para dejar de lado el mandato, donde una de estas, se refería a un asilo político.

Le podría interesar: Asilo y amnistía general, ¿Qué representa la posición de Colombia frente al régimen de Venezuela?

Posición de Colombia frente a la crisis

Luego de esto, y a pesar de que fueron solicitudes no aceptadas por Estados Unidos, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, se pronunció al respecto, asegurando que en caso de ser necesario y que se realice una solicitud formal, Colombia le podía dar asilo político a Maduro. En justificación de esto, aseguró que ante el panorama actual, una salida negociada es fundamental.

Adicional a esto, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, declaró sobre la posición del país en caso de una intervención en Venezuela, a lo que respondió que siguiendo los lineamientos tanto del presidente como de la constitución, la única posición que se tendría sería la de recibir los migrantes que lleguen a la frontera, y en dado caso de que estructuras armadas criminales crucen la frontera, serían combatidas desde el territorio colombiano.

Conozca más información aquí: Colombia define postura ante una eventual intervención en Venezuela

Precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela continúa aumentando, a pesar de que una tendencia que se ha visto en los últimos años, se ha convertido en una situación crítica y que parece estar lejos de frenar. Pues durante 2025 el bolívar ha perdido tanto valor, que actualmente el salario mínimo en el país bolivariano corresponde a menos de $0.50 centavos de dólar.

Para el día de hoy, el dólar subió nuevamente su precio, esta vez cerca de $3 bolívares venezolanos. Con base en esto, y según la información presentada en la página web del Banco Central. El precio del dólar para hoy 12 de diciembre en el país bolivariano es de $267,74 Bs.

Lea también: Exclusiva: Canciller Villavicencio confirma que Colombia le daría asilo a Maduro si solicita protección

Precio de otras divisas en Venezuela

En la página del Banco Central, también se publican los precios de algunas divisas de ciertos países con los que Venezuela aún mantiene relaciones, a pesar de que no sean usadas en su territorio. Sus precios son los siguientes:

Euro: $314,38 bolívares

$314,38 bolívares Yuan chino: $37,93 bolívares

$37,93 bolívares Lira turca: $6,28 bolívares

$6,28 bolívares Rublo ruso: $3,37 bolívares.

Otras noticias: ¿Qué dijo el expresidente Uribe sobre eventual asilo político para Nicolás Maduro en Colombia?