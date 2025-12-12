Colombia define postura ante una eventual intervención en Venezuela / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander.

Durante su visita a Cúcuta, el ministro de Defensa se refirió a la posición del Gobierno Nacional frente a un posible escenario de intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos.

El jefe de la cartera fue claro en señalar que la postura de Colombia está definida y responde tanto a lineamientos presidenciales como al mandato constitucional.

“A esa hipotética intervención que plantea de parte de los Estados Unidos en Venezuela, la posición que ha planteado el señor presidente y que también corresponde a la misión constitucional del Ministerio de Defensa es simplemente recibir a aquellos migrantes, apoyar a las autoridades aquí locales si ocurriera una migración”, afirmó

El ministro también advirtió que el gobierno contempla el eventual paso de estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.

“Si llegaran a pasar delincuentes, carteles del ELN que se la pasan de un lado a otro o de la Segunda Marquetalia que se la pasan de un lado al otro, pues es simplemente atacarlos criminales en nuestro territorio nacional”, dijo.

Agregó que ya existe articulación institucional para dar una respuesta inmediata en caso de que la situación regional se complique.

“Para ello, pues estamos trabajando articuladamente para estar atentos y brindar la atención humanitaria que se requiera aquí en nuestro territorio”, puntualizó.