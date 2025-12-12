Cierres viales en Bogotá por concierto de J Balvin: Horarios, rutas de Transmilenio, setlist e invitados
Este promete ser el concierto del año en Bogotá. conozca aquí todos los detalles de este gran evento
J Balvin, o el niño de Medellín, llega a Bogotá con un gran show en el Estadio El Campín donde su público está lleno de expectativas luego de haber realizado un gran evento en su ciudad natal donde cerca de 7 horas de concierto y más de 15 artistas invitados fueron el eje central de uno de los eventos más importantes en el país durante el 2025.
Made In Colombia, es el nombre de la gira con la que llega a la capital colombiana este sábado 13 de diciembre. Aquí le contamos algunas recomendaciones para que tenga en cuenta si va a asistir al concierto.
Cierres y desvíos por el concierto de J Balvin:
- Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.
- Carril total de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida carrera 30 (avenida NQS).
- Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental.
- Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.
- Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B.
- Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57ª.
Rutas para el ingreso al concierto:
Transmilenio dispone de varias rutas que llegan a las estaciones aledañas al Estadio El Campín para acercar a todos los seguidores del artista al concierto.
Horarios:
Las puertas del Estadio El Campín se abrirán desde las 3pm, se espera que J Balvin esté en escenario sobre las 8pm.
Posibles invitados:
Cabe recordar que en el concierto de J Balvin en Medellín hubo cerca de 20 invitados entre los que se destacan: Daddy Yankee, Ryan Castro, Yandel, Feid, Maluma, Eladio Carrión, entre otros, por lo que hay gran expectativa para los invitados que tendrá en Bogotá. Algunos de los invitados podrían ser estos:
- 50 Cent
- Justin Quiles
- Lenny Tavárez
- Nicky Jam
- Maluma
- Feid
Posible setlist:
- Blanco
- 7 de mayo / Ma’ G
- ¿Qué más pues?
- Con altura
- Sigo extrañándote
- Qué pretendes
- Cuando tú quieras
- Brillo
- Poblado
- Contra la pared
- Reggaeton
- Amarillo / Morado / Azul
- I Like It
- Medusa
- Orgullo (remix)
- Zun zun
- I Adore You
- Ambiente
- Nivel de perreo
- Ahora
- Otra vez / No es justo
- Travesuras
- Anaranjado
- Safari / Ginza
- 6 AM
- Qué calor
- Ahora dice
- Qué locura
- Ay vamos
- La canción
- Rojo
- Rio
- Qué pena
- No me conoce
- Mi gente
- RITMO (Bad Boys for Life)
- In da Getto
Recomendaciones generales para el concierto de J Balvin en Bogotá:
- Llevar ropa cómoda
- Tener bolsos pequeños
- Movilizarse en transporte público
- No ingresar comidas o sombrillas
- No fumar en el Estadio
- No llevar objetos cortopunzantes
- Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto
- Cuide sus objetos personales