J Balvin hizo historia en Medellín: siete horas de música y más de 25 invitados en el Atanasio Girar

Medellín vivió una noche inolvidable con el regreso de J Balvin a su ciudad natal. El artista colombiano presentó el espectáculo “Hecho en Medellín, Ciudad Primavera” el pasado 29 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot, reuniendo a más de 44.000 asistentes en un show que duró siete horas y que se convirtió en un homenaje a la capital antioqueña.

Desde el inicio, Balvin dejó claro que no sería un concierto tradicional, sino un festival. A la entrada, el público recibió 40.000 flores, símbolo de la esencia de Medellín. El montaje incluyó el escenario más grande en la carrera del artista: una tarima circular 360°, diseñada para conectar con todos los puntos del estadio.

También puede leer: BEÉLE sigue extendiendo su récord y acaba de anunciar su OCTAVA FECHA en el Movistar Arena

El repertorio recorrió los grandes éxitos del reguetón paisa: “Blanco”, “Qué Más Pues”, “Con Altura”, “Qué Pretendes” y “Sigo Extrañándote”, además de temas recientes. La producción sumó más de 70 bailarines, efectos visuales y tecnología de última generación.

La lista de invitados fue impresionante: Daddy Yankee, Maluma, Feid, Ryan Castro, Reykon, Farruko, Yandel, Jowell & Randy, Tito El Bambino, Eladio Carrión, Nio García, Justin Quiles, Lenny Tavárez, DJ Snake, De La Ghetto, 50 Cent, entre otros. Uno de los momentos más emotivos fue el abrazo entre J Balvin y Maluma, quienes compartieron palabras de hermandad ante la ovación del público. La sorpresa final llegó con 50 Cent, que encendió el estadio y selló una noche histórica.

Este concierto no solo marcó el regreso triunfal de J Balvin a Medellín tras seis años, sino que consolidó su posición como uno de los artistas más influyentes del género urbano a nivel global. “Una noche hecha con amor, por la gente de Medellín”, escribió Balvin en sus redes sociales tras el evento.