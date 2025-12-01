Farándula

J Balvin hizo historia en Medellín: siete horas de música y más de 25 invitados en el Atanasio Girar

El Niño de Medellín convirtió su regreso en un festival sin precedentes.

JBALVIN MEDELLIN INSTAGRAM JBALVIN

JBALVIN MEDELLIN INSTAGRAM JBALVIN

Medellín vivió una noche inolvidable con el regreso de J Balvin a su ciudad natal. El artista colombiano presentó el espectáculo “Hecho en Medellín, Ciudad Primavera” el pasado 29 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot, reuniendo a más de 44.000 asistentes en un show que duró siete horas y que se convirtió en un homenaje a la capital antioqueña.

Desde el inicio, Balvin dejó claro que no sería un concierto tradicional, sino un festival. A la entrada, el público recibió 40.000 flores, símbolo de la esencia de Medellín. El montaje incluyó el escenario más grande en la carrera del artista: una tarima circular 360°, diseñada para conectar con todos los puntos del estadio.

También puede leer:

BEELE 8 FECHA MOVISTAR CORTESIA MIGUEL SANTACOLOMA

El repertorio recorrió los grandes éxitos del reguetón paisa: “Blanco”, “Qué Más Pues”, “Con Altura”, “Qué Pretendes” y “Sigo Extrañándote”, además de temas recientes. La producción sumó más de 70 bailarines, efectos visuales y tecnología de última generación.

La lista de invitados fue impresionante: Daddy Yankee, Maluma, Feid, Ryan Castro, Reykon, Farruko, Yandel, Jowell & Randy, Tito El Bambino, Eladio Carrión, Nio García, Justin Quiles, Lenny Tavárez, DJ Snake, De La Ghetto, 50 Cent, entre otros. Uno de los momentos más emotivos fue el abrazo entre J Balvin y Maluma, quienes compartieron palabras de hermandad ante la ovación del público. La sorpresa final llegó con 50 Cent, que encendió el estadio y selló una noche histórica.

Este concierto no solo marcó el regreso triunfal de J Balvin a Medellín tras seis años, sino que consolidó su posición como uno de los artistas más influyentes del género urbano a nivel global. “Una noche hecha con amor, por la gente de Medellín”, escribió Balvin en sus redes sociales tras el evento.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad