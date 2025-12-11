Bucaramanga tendrá biometría facial por primera vez en las próximas elecciones atípicas de Alcaldía

Bucaramanga estrenará biometría facial en las elecciones atípicas de este domingo 14 de diciembre.

A tres días de que los ciudadanos vuelvan a las urnas para elegir alcalde, tras la caída de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia, la Registraduría anunció que la ciudad será escenario de un piloto que busca reforzar la verificación de identidad en los puestos de votación.

El sistema no captura nuevas fotos ni almacena datos adicionales: compara los puntos característicos del rostro del votante con la imagen que ya está registrada en la base de datos nacional.

De esa validación depende que el ciudadano pueda recibir el tarjetón. Todo se hará en cinco puestos y 90 mesas, seleccionados por la Registraduría para esta primera prueba.

“Es la primera vez que Bucaramanga tendrá autenticación biométrica en una elección”, explicó Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado electoral. Los funcionarios encargados estarán identificados y operarán los dispositivos durante toda la jornada.

Este sábado está previsto un simulacro para medir los tiempos de respuesta y posibles fallas del sistema.

A las elecciones atípicas, a las que llegan ocho candidatos para completar dos años de mandato, será la manera en la que la Registraduría se medirá.

Pues, probará si esta herramienta ayuda a reducir riesgos de suplantación y si es viable ampliarla en futuros procesos.