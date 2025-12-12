Aumento cuota administración en 2026: factores clave para definir el nuevo precio

El incremento de la cuota de administración para 2026 en las copropiedades comienza a perfilarse. De acuerdo con la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia, cualquier variación de este ajuste debe sustentarse en criterios técnicos y aprobaciones internas mediante asamblea general.

IPC, salario mínimo y productividad laboral

Según las cifras preliminares reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre se ubicó en 5,30%, un dato clave porque puede funcionar como referencia para el ajuste anual de las cuotas de administración en muchas copropiedades, especialmente aquellas que buscan mantener el equilibrio entre inflación y sostenibilidad financiera.

Otro de los elementos determinantes es el reajuste del salario mínimo, ya que esta afecta directamente costos como vigilancia, aseo y tercerizados. Las posiciones iniciales para la negociación, de acuerdo con las propuestas de los actores involucrados, son:

Gobierno nacional: incremento del 13,3% , que corresponde aproximadamente a $189.925,5 .

incremento del , que corresponde aproximadamente a . Centrales obreras: propuesta de aumento del 16% , equivalente a $227.760 .

propuesta de aumento del , equivalente a . Representantes empresariales: sugerencia de un aumento del 7,2%, cercano a $102.634.

El Ministerio de Trabajo, entidad encargada de coordinar la mesa de concertación deberá consolidar estos insumos para definir el reajuste oficial que empezará a regir el 1 de enero de 2026.

Impacto en la administración de copropiedades

Los administradores de edificios y conjuntos residenciales, advierten que los incrementos laborales suelen ser el componente que más presión ejerce sobre el presupuesto anual. Bajo la Ley 675, el aumento de la cuota administrativa debe corresponder a estudios financieros y ser aprobados por la asamblea, lo que implica analizar cómo influye el IPC, las tarifas de servicios, los contratos laborales y los fondos de reserva.

Con los indicadores que se conocerán al finalizar el año, se espera que cada copropietario realice sus proyecciones y presente a los copropietarios un presupuesto ajustado a las nuevas realidades económicas del país.

Comparación 2025 vs. 2026

En 2025, el aumento en la cuota de administración fue del 9,5%, ligado al incremento del salario mínimo para entonces. Para diciembre de 2026, la proyección estimada de IPC es del 5.5%.

Por IPC: Una cuota de $300.000 podría subir a unos $315.000 (si la inflación es del 5.5%).

¿Cómo calcular la cuota de administración estimada?

Si la cuota de administración es de $300.000 en 2025:

Con un aumento conservador (ej. 5%): $300.000 x 1.05 = $315.000.

Con un aumento más alto (ej. 8%): $300.000 x 1.08 = $324.000.

Con un aumento mayor (ej. 10%): $300.000 x 1.10 = $330.00

La última decisión la tendrán los propietarios en asamblea, quienes aprueban el presupuesto anual con todos los gatos. Las cuotas de administración cubren el alza en contratos de vigilancia, aseo, servicios públicos, así como los salarios del personal.

Los inquilinos que no paguen la cuota de administración se enfrentarán a intereses de mora, multas (hasta dos veces la expensa mensual, restricción de áreas comunes y hasta un proceso judicial que puede llevar al embargo del inmueble.











