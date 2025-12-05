Cuánto subirían los arriendos en 2026, según IPC estimado por Banco de la República: Así se calcula

El último mes del año es uno de los más esperados para cientos de colombianos, pues durante diciembre se hacen anuncios clave sobre el balance de la economía y el aumento del salario mínimo. Ambos elementos suelen estar profundamente influenciados por el comportamiento de la inflación, uno de los indicadores más observados por el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

Entre esos datos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ocupa un lugar bastante importante. Este indicador mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios que refleja los hábitos de consumo de los hogares colombianos.

¿Cuánto es el IPC para el 2025?: Estimación Banco de la República

De acuerdo con el Banco de la República, se espera que la inflación cierre el año con una cifra en torno al 5,1 %, número que muestra una moderación significativa frente a los niveles registrados en los últimos dos años.

Esta cifra tiene una tendencia a la baja, pues para el 2024, el IPC cerró con una variación del 5.20%

Sin embargo, es importante mencionar que el IPC es un indicador que revela el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el cuál lo basa en varios ítems de consumo en hogares colombianos.

Aun así, los analistas coinciden en que el panorama es menos crítico que en años anteriores, lo que genera un ambiente más favorable para la planeación familiar y empresarial.

Contrato de arriendo: Cuánto subiría con el IPC para el 2026

De acuerdo con la Ley 820 de 2003, el incremento máximo de precio del arriendo debe estar ligado con el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con la norma, los contratos entre arrendatarios y arrendadores, no podrán tener como base el ajuste del salario mínimo, entendiendo que estos valores no deben presionar al alza, el comportamiento del IPC.

Cálculo para aumento de arriendo en 2026

Valor del arriendo actual + dato de inflación (IPC) = Aumento precio del arriendo

$1.000.0000 + 5,20% = $1.0520.000 COP

En este orden de ideas, si el IPC se posiciona sobre el 5,20%, el aumento del canon sería de $1.0520.000pesos colombianos.

Para el caso de las oficina, bodegas o consultorios, entre otros, el incremento debe acordarse entre ambas partes o de acuerdo a lo estipulado por las dos partes.

incremento IPC 2025: porcentaje actual

De acuerdo con la última cifra publicada por el DANE, en el mes de octubre, la variación del IPCA fue del 5.51%, es decir 0.10 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del años anterior, que se ubicó en 5.41%.

El DANE explica que este comportamiento se dio por la variación mensual de divisiones como alojamiento, agua, electricidad, gas, combustibles , restaurantes y hoteles.