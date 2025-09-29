David Luna superó meta de firmas para avalar candidatura ante la Registraduría: Está es la cifra

Colombia

El precandidato presidencial, David Luna, informó en la mañana de este lunes 30 de septiembre que ya superó el número de firmas necesarias para validar su candidatura ante la Registraduría.

Según indicó Luna, ya recolectó 720mil firmas de las 635mil necesarias para oficializar su aspiración como candidato a la Presidencia. Señaló también que estas firmas ya fueron verificadas por su equipo interno.

“Hoy quiero compartir con ustedes que nuestro movimiento Si Hay Un Camino logró la meta de recolección de firmas, las firmas que me permitirán inscribirme a la Presidencia de la República bajo un movimiento ciudadano. Hemos llegado a 720 mil firmas, debidamente verificadas por nuestros auditores internos”.

Aunque Luna ya podría entregar sus firmas ante la Registraduría, informó que “estaremos unas semanas más en las calles porque queremos ir sobre seguro, presentando inclusive más de esta meta y esa forma cumplir con coherencia, con decencia, con firmeza”.

¿Cuál es la fecha límite para que los precandidatos entreguen sus firmas ante la Registraduría?

Los precandidatos que están recogiendo firmas a través de la inscripción de movimientos o grupos significativos de ciudadanos tienen plazo hasta el próximo 17 de diciembre para validar sus firmas ante la Registraduría.

La cifra mínima de firmas que podrán presentar para avalar sus candidaturas es de 635 mil.