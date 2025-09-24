Botero anuncia que ya alcanzó umbral de firmas para su candidatura: “completamos más de un millón”

Santiago Botero Jaramillo, empresario y candidato a las elecciones presidenciales de 2026.

Colombia

Más de un millón de firmas completó el precandidato presidencial Santiago Botero para respaldar su aspiración a las elecciones de 2026.

De ese total, según Botero, 800 mil ya están validadas y listas para pasar a revisión de la Registraduría Nacional.

“Hoy hacemos historia. Somos el primer candidato que completa las firmas”, afirmó Botero

Por su parte, aseguro que las firmas serán entregadas oficialmente a la Registraduría a comienzos de octubre.

En su mensaje, Botero destacó que los apoyos reflejan el respaldo ciudadano a su proyecto político y concluyó:

“Completamos más de un millón de firmas. En el 2026 viene Justicia Divina Colombia: justicia pa’ los colombianos, le guste a quien le guste.”

¿Cuántas firmas necesita un aspirante a la presidencia para oficializar su candidatura?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) exige un mínimo de 640 mil firmas para que un aspirante presidencial llegue a ser parte de la contienda electoral.

¿Hasta que fecha tienen plazo los precandidatos a la presidencia para entregar las firmas?

Según el calendario electoral, 17 de diciembre de 2025 vence el término para la presentación de las firmas de los candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales.