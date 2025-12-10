Elecciones 2026: La reunión de Iván Cepeda con empresarios que generó cuestionamientos y sinsabores

Avanza la carrera hacia las elecciones presidenciales del próximo año y los candidatos le apuestan a estrategias que no caen muy bien en todos los sectores.

Un claro ejemplo de esto es Iván Cepeda, quien sostuvo un encuentro con empresarios colombianos y recibió críticas por la invitación en medio de desacuerdos del gremio con la discusión del salario mínimo y algunos temas del panorama nacional.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Club El Nogal y contó con la participación de representantes de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y del grupo Aliadas, entre ellos 36 asociaciones y gremios empresariales del sector de manufacturas, agroindustria, gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, movilidad sostenible, cajas de compensación, medios de comunicación y servicios, quienes representan a unas 6.000 empresas del país.

Una de las personas que acompañó la discusión fue María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia y quien agradeció el gesto del senador de escuchar al gremio al proponer alternativas como parte de su propuesta de gobierno de diálogo nacional.

“En @AmChamCol seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Gracias al senador @IvanCepedaCast por el espacio con afiliados y gremios de @AliadasAlianza para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos de #Colombia”, señaló a través de su cuenta de X.

¿Cuáles fueron los cuestionamientos por la reunión?

Varios fueron los cuestionamientos que recibieron tanto el precandidato Iván Cepeda, como quienes participaron del encuentro. Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe, quien señaló: “Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a que nadie debe apoyar a a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”.

Otras de las que no estuvo de acuerdo con el encuentro fue la precandidata presidencia, Paola Holguín, quien aseveró que “Cuando los empresarios se ven en la disyuntiva Patria o Plata, si eligen plata, se quedan sin Patria y sin plata”.