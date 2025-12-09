Shakira emociona en Vélez con homenaje a Cerati y regreso de “Día Especial”

Anoche, el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires fue testigo de un momento histórico durante el concierto de Shakira, parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La artista colombiana sorprendió a más de 45 mil asistentes con un emotivo homenaje a Gustavo Cerati, interpretando “Día Especial”, tema que no cantaba en vivo desde 2007.

El instante se convirtió en uno de los más comentados del show: mientras Shakira entonaba la canción, las pantallas proyectaron imágenes de Cerati recreadas con inteligencia artificial, simulando que ambos compartían el escenario. La reacción del público fue inmediata: miles de luces encendidas, voces coreando cada palabra y una ovación que se prolongó varios minutos, creando una atmósfera cargada de nostalgia y gratitud.

Antes de iniciar la interpretación, Shakira dedicó unas palabras que conmovieron a todos: “Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre”. Con esta frase, la artista reafirmó el vínculo personal y artístico que la unió al líder de Soda Stereo, ícono indiscutible del rock en español.

El homenaje no solo recordó la colaboración original en el álbum Fijación Oral Vol. 1, sino que también demostró cómo la música trasciende el tiempo y las fronteras. En redes sociales, el momento se viralizó rápidamente, acumulando millones de reproducciones y comentarios que celebran la sensibilidad del gesto y la vigencia del legado de Cerati.

Con este homenaje, Shakira no solo rindió tributo a un amigo y colega, sino que reafirmó su lugar como una de las artistas más influyentes de la música latina, capaz de conectar generaciones y emociones en un solo escenario. Sin duda, Vélez vivió una noche que quedará grabada en la historia de los conciertos en Argentina.