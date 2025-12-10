Shakira emociona en Buenos Aires al cantar “Acróstico” junto a Milan y Sasha, mira el video

En su segundo concierto en el Estadio Vélez Sarsfield, parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera al invitar a sus hijos Milan y Sasha al escenario para interpretar “Acróstico”, la balada que les dedicó y que se ha convertido en símbolo de amor y resiliencia.

La sorpresa ocurrió cerca de las 22:30, cuando la artista presentó la canción con un mensaje cargado de emoción. Vestida con un diseño azul del reconocido creador Gaurav Gupta, Shakira dio paso a sus hijos, quienes se unieron para cantar y tocar el piano ante más de 45.000 asistentes. El público respondió con ovaciones y luces encendidas, creando una atmósfera mágica que rápidamente se viralizó en redes sociales con hashtags como #ShakiraConHijos y #AcrósticoEnVélez.

“Acróstico”, lanzada en 2023 tras su separación de Gerard Piqué, es una composición íntima que forma los nombres de Milan y Sasha en sus versos. La interpretación en vivo marcó un hito en la gira, mostrando a la artista en su faceta más personal y familiar. “Fue mágico cantar con mis hijos”, expresó Shakira en sus redes tras el concierto.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” continúa con presentaciones en Córdoba y otras ciudades de América Latina, consolidando el regreso triunfal de la estrella barranquillera, que combina espectáculo, emoción y autenticidad en cada show.