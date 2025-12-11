Proponente para las obras de Aerocafé fue avalado para las obras del proyecto

Manizales

Tras un proceso de evaluación y estudio, el Patrimonio Autónomo de Aerocafé, la entidad fiduciaria encargada de la administración y vigilancia de los recursos destinados al proyecto, ha emitido su aval al proponente que busca ejecutar la fase I de la construcción del aeropuerto.

De acuerdo con la entidad administradora, el análisis de la documentación y las propuestas presentadas por la empresa postulada arrojó un resultado satisfactorio, es de destacar que pese a que en a prefactibilidad se presentaron varias interesadas, solo llegó una al final del proceso y fue la que se postuló de manera oficial en la plataforma SECOP, lo cual la convierte en la única proponente.

Consorcio Aeropuerto del Café SK

“La firma, cuyo nombre se hará público oficialmente en los próximos días, cumple rigurosamente con todos los requisitos técnicos, financieros y legales estipulados en los pliegos de condiciones y la normatividad vigente para este tipo de megaproyectos de infraestructura”, destacó el gerente del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán.

Destacan además el proceso con un cumplimiento del principio de transparencia y el rigor con el que se llevó a cabo el proceso de selección, garantizando la idoneidad del contratista.

Asignación oficial

La asignación oficial del contratista seleccionado, formalizando la adjudicación del contrato, está programada para el próximo lunes 15 de diciembre de 2025.

Además, se confirmó que la firma del contrato respectivo, que dará inicio legal a las obras de la fase I de Aerocafé, se llevará a cabo antes de la culminación del presente año.

“Este compromiso contractual asegura que el proyecto avance sin dilaciones, permitiendo que las primeras acciones constructivas puedan comenzar a inicios del próximo año”, dijo el Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.

Presupuesto Aerocafé

El aeropuerto no es un sueño, es una necesidad. El Patrimonio Autónomo expidió un certificado de disponibilidad de $639.000 millones que son la carta blanca a la licitación y si esta se cumple de acuerdo al cronograma, para noviembre debería estar asignada con pluralidad de oferentes y esperemos gane el mejor consorcio. Recientemente, el gobierno nos asignó $ 270.000 millones y tenemos una gran bolsa de unos $ 840.000 millones para la primera fasey ojalá sea un proceso transparente y que se haga de la mejor manera y cumpliendo el cronograma”.