Manizales tiene el primer centro histórico certificado como destino sostenible del país

Manizales

El primer destino turístico sostenible del país está en el centro de Manizales, esto según la certificación obtenida al lograr la Norma Técnica Colombiana NTC 6725:2023.

Desde la administración municipal, destacan que este es un reconocimiento que resalta la gestión, preservación y proyección turística de esta zona patrimonial de la ciudad.

Significado del reconocimiento

Con este logro, Manizales se convierte en la primera ciudad de Colombia en obtener esta certificación, consolidando un hito para la sostenibilidad y la gestión responsable del patrimonio.

La certificación fue otorgada por ACERT S.A., Organismo Evaluador de la Conformidad, acreditado por ONAC, y estará vigente hasta el año 2028, con la condición de realizar un seguimiento anual para garantizar la continuidad de los estándares de sostenibilidad y calidad exigidos por la norma.

Un centro histórico certificado

La certificación contribuye al posicionamiento del Centro Histórico como un espacio confiable, organizado y preparado para recibir visitantes nacionales e internacionales, otorgando importantes ventajas para el territorio y sus actores culturales y turísticos.

Entre ellas se encuentran la prioridad en la participación de proyectos y procesos de sensibilización, que fortalecen la apropiación social y el desarrollo sostenible, así como un distintivo para la promoción turística que refuerza su imagen como un lugar seguro y de calidad para residentes y viajeros.

“Con esta certificación, Manizales reafirma su compromiso con el patrimonio, la cultura y el turismo responsable, consolidándose como una ciudad referente en la preservación y proyección de sus espacios históricos”, destaca el gerente de la Promotora de eventos y turismo de Manizales, Juan Pablo Marín Jaramillo