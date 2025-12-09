Conozca la lista de los candidatos a la Cámara de Representantes por Caldas para el 2026

Manizales

El departamento de Caldas cerró con éxito y total normalidad el periodo de inscripción de listas al Congreso de la República, en el marco del calendario electoral con miras a las elecciones de 2026. Un total de 48 aspirantes se inscribieron formalmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, buscando uno de los escaños reservados para Caldas en la Cámara de Representantes.

Este ejercicio democrático en el departamento se caracterizó por ser tranquilo y fluido, con una amplia participación de la vida política regional.

“Fue una jornada muy tranquila que sirvió el llamado que se le hizo a los diferentes movimientos políticos para que vinieran a registrar sus candidatos, para que vinieran a inscribir sus candidatos”, destacó Luz Stella Medellín Cañas, delegada departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Caldas.

Partidos políticos y coaliciones que unen fuerzas de cara al 2026

Se registraron ante la Delegación Departamental de Caldas de la Registraduría un total de seis partidos políticos con personería jurídica y cinco coaliciones, reflejando la diversidad ideológica y las alianzas estratégicas que competirán en la contienda.

“Este año quedamos con 11 y con 49 candidatos para la Cámara de Representantes en Caldas. Continuando con el calendario electoral, a partir de hoy hasta el lunes 15 se pueden hacer modificaciones a las listas", destacó la funcionaria.

Es importante destacar que, de acuerdo con el cronograma electoral, los partidos y coaliciones tienen plazo hasta el 15 de diciembre para realizar cualquier modificación o ajuste a las listas presentadas ante la entidad electoral.

Candidatos inscritos

Partido ASI – Alianza Social Independiente:

Manuel Orlando Correa Bedoya

Paula Andrea Toro Santana

Fabio de Jesús Moncada Melo

Ana Cristina Jaramillo Gutiérrez

César Augusto Díaz Zapata.

Partido Liberal:

José Octavio Cardona León

Mariana Grajales Jaramillo

Jorge Armando Carrero Pimentel

Ana Graciela Henao Henao

Óscar Alonso Vargas Jaramillo

Partido Conservador:

Juan Manuel Londoño Jaramillo

Beatriz Amparo Ocampo Ocampo

María Yuliana Giraldo Correa

Juan Esteban Tejada Ramos

Félix Alejandro Chica Correa.

Movimiento Salvación Nacional:

Bruno Eduardo Seidel Arango

Liliana Pareja Patiño

Dora Vasco Díaz

Luis Fernando Grajales Medina

Jorge Enrique Motoa Silva.

MAIS - Movimiento Alternativo Indígena y Social:

Cristian Camilo Rojas Jurado.

Partido Ecologista Colombiano:

Santiago Carmona Botero

Carlos Albeiro Higuita Bolívar

María Paula Rodríguez Castrillón.

Coaliciones Electorales Inscritas

Coalición Partido Pacto Histórico - Partido Alianza Verde (Pacto Histórico, Alianza Verde)

Érika Milena Muñoz Villarreal

Álvaro García Velásquez

Nora Milena Contento Castaño

Santiago Osorio Marín.

Coalición “Ahora Colombia Caldas” (Nuevo Liberalismo, Mira, Dignidad y Compromiso, Colombia Renaciente):

Jorge Orlando García Restrepo

Mauricio Londoño Jaramillo

Daniela Arboleda Ríos

Jenny Marcela Landázuri González

Juan Carlos Jaramillo Herrera.

Coalición Centro Democrático y Partido de la U (Centro Democrático, Partido de la U):

Mateo Hidalgo Montoya

Carolina Escobar Ramírez

María Ximena González Peláez

Nohemy Cecilia Constain Betancur

Jaime Alonso Zuluaga Aristizábal.

Coalición Frente Amplio Unitario Caldas (Partido Esperanza Democrática ED, Partido del Trabajo de Colombia PTC)

Omar Ariel Díaz Gutiérrez

Luz Stella Valencia Salgado

Pompeyo José Parada Sanabria

Susana Urrea Ramírez

Jorge Abel Gaitán López.

Coalición Alma- Partido Cambio Radical (Alma, Partido Cambio Radical)

Héctor Alberto Giraldo Quintero

David Restrepo Morales

Karol Viviana Restrepo López

Manuela Valencia Salazar

Carlos Mario Marín Correa (Ex alcalde de Manizales)

La funcionaria destacó además que "se deben de acordar estos partidos que deben de cumplir con la cuota de género. Es decir, que si van a cambiar una mujer, debe ser por otra mujer para no afectar la cuota de género, o sea que cada lista mínimo debe tener mínimo debe tener el 30%“.